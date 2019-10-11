工程沒驗收直接放水 台電專員判1年2月

2019-10-11 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台電公司台南營業處設計組孫姓專員，負責轄區配電管路工程及配電外線工程的驗收工作，2年多前下游土木包工業因故未收到驗收通知，致當日無法配合驗收，他因此取消驗收，事後竟直接偽造工程驗收紀錄，稱人孔調升核對無誤及施工路面回填平整，經檢察官指揮廉政署移送偵辦，台南地院認孫犯行使公務員登載不實文書罪，處1年2月徒刑。

台南地院審酌，孫於擔任驗收人員期間，未能依規定至現場親自辦理驗收，竟輕率填載該處工程已經現場查核人孔提升核對無誤、施工路面回填平整等語，致影響台電公司對該工程驗收的正確性；兼衡孫坦承犯行的犯後態度，及其專科畢業智識程度等等一切情狀，量處1年2月徒刑。

台南地院指出，孫沒有前科，因一時失慮致罹刑章，犯後復能據實供承事實經過，可見有悔悟之意，經此偵、審程序後，當知所警惕而無再犯之虞，緩刑3年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付10萬元。

判決指出，孫自2012年5月起迄2017年1月止，擔任台電公司台南營業處設計組配電抽驗專員，負責該處轄內配電管路工程及配電外線工程的驗收工作。