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女大生劈腿男網友偷嘿咻 反被威脅索討2萬元

2019-10-11 12:59聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

台北市周姓男子去年透過網路認識桃園1名女大生，對方雖已有男友仍和他相約出遊、發生性行為，事後女子認為不妥想結束關係，未料周竟威脅要將她劈腿證據散布，逼對方性交還索討2萬元得逞，女大生身心俱疲並鼓起勇氣報警，檢方偵結後認定周犯嫌明確，依強制性交、恐嚇取財起訴他。

檢警調查，周（27歲）透過網路和女子認識，雙方才聊過幾次就約出見面還發生性行為，後來女子以自己有男友為由逐漸疏遠，周不滿就傳Line向她恫嚇稱，如果不和他性交，就要把她劈腿的證據告訴她男友，並將2人來往證據散布到學校社團、爆料公社

女子不敢反抗，去年1月30日只好答應讓周再到自己的租屋性交，但周食髓知味，3月10日再以同樣手法恐嚇向女子要錢，並稱不配合就要散布她劈腿證據，女子只好匯了2萬元給周，但事後不堪受辱，在親友陪同下報警提告才曝光。

檢方訊時，周男否認犯罪，僅坦承有和女大生發生性行為，也有跟他說要把她劈腿的事情告訴其男友，因此取得對方同意性交，後來也有收到她分2次，各匯1萬元共2萬元匯款。

女子指證歷歷，也提出雙方Line對話證明遭周脅迫下發生關係，後來也因為擔心不雅照曝光才答應匯錢給他；檢方偵結，認定周犯嫌明確，依強制性交、恐嚇取財等罪嫌起訴他。

周男以要散布女大生劈腿證據為由，逼她發生性行為、匯款2萬元，檢方偵結依強制性交、...
周男以要散布女大生劈腿證據為由，逼她發生性行為、匯款2萬元，檢方偵結依強制性交、恐嚇取財起訴他。示意圖／ingimage
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恐嚇性行為爆料公社

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