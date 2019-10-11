女大生劈腿男網友偷嘿咻 反被威脅索討2萬元

2019-10-11 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



台北市周姓男子去年透過網路認識桃園1名女大生，對方雖已有男友仍和他相約出遊、發生性行為，事後女子認為不妥想結束關係，未料周竟威脅要將她劈腿證據散布，逼對方性交還索討2萬元得逞，女大生身心俱疲並鼓起勇氣報警，檢方偵結後認定周犯嫌明確，依強制性交、恐嚇取財起訴他。

檢警調查，周（27歲）透過網路和女子認識，雙方才聊過幾次就約出見面還發生性行為，後來女子以自己有男友為由逐漸疏遠，周不滿就傳Line向她恫嚇稱，如果不和他性交，就要把她劈腿的證據告訴她男友，並將2人來往證據散布到學校社團、爆料公社。

女子不敢反抗，去年1月30日只好答應讓周再到自己的租屋性交，但周食髓知味，3月10日再以同樣手法恐嚇向女子要錢，並稱不配合就要散布她劈腿證據，女子只好匯了2萬元給周，但事後不堪受辱，在親友陪同下報警提告才曝光。

檢方訊時，周男否認犯罪，僅坦承有和女大生發生性行為，也有跟他說要把她劈腿的事情告訴其男友，因此取得對方同意性交，後來也有收到她分2次，各匯1萬元共2萬元匯款。