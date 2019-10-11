北埔山區偷倒廢棄物 警見引擎熱埋伏現場果然逮到人

2019-10-11 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹市一名張姓業者，為了節省傾倒營建廢棄物費用，竟雇用大貨車司機將廢棄物載往北埔鄉某深山空地傾倒，沒想到居民一看到馬上報警，警方到場後發現怪手引擎還是熱的，立刻將警車藏於怪手後方，果然不久後司機黃姓男子再次回到現場，被警方逮個正著，警詢後依違反廢棄物清理法將黃男移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，本月8日下午2點35分接獲民眾報案，表示在北埔鄉偏僻山區的空地發現有人偷倒廢棄物，警方獲報後立即通知北埔鄉公所清潔隊、新竹縣政府環保局共同組成專案小組，半小時內便趕至現場會勘，並發現廢棄土方、廢磚瓦、廢鋼筋、廢塑膠管材料、廢塑膠、廢布等事業廢棄物。

處理環保犯罪經驗豐富的警員何鳳儀，開始搜索附近的跡證，試圖從垃圾當中找尋出蛛絲馬跡，因觀察到現場一台怪手引擎還是熱的，且附近還有未燒完的煙蒂及未乾的檳榔汁液痕跡，何員與環保人員研判犯嫌可能會回來，於是將警車藏於怪手後方，且躲在大型廢棄物太空包後方。

果然，不久後便聽到遠處有卡車行駛聲，待司機將卡車停好後，警方與環保局人員便從藏身的太空包後方走出，將司機逮個正著，環保局認定司機黃男涉嫌違反廢棄物清理法第41、46條，警方訊後，依違反廢棄物清理法將黃男移送新竹地檢署偵辦。