助保險業友人盜人力銀行個資 和解獲緩刑

2019-10-11 13:25 中央社 台北11日電



商務公司負責人許哲毓涉將2家人力銀行帳號密碼提供給在保險業工作的友人，使友人盜取求職者個資並通知面試。二審審酌許哲毓與人力銀行和解、為幫助犯，判刑4月、緩刑2年。

保險業工作友人陳鐿夫部分，一審法院判他6月徒刑，得易科罰金新台幣18萬元，因未上訴而確定。

全案緣於，檢調接獲許多1111人力銀行求職者檢舉，指稱明明已將求職履歷設定為保險、直銷廠商不得瀏覽，卻仍接到保險業者的徵才約面試電話，懷疑個資遭盜。

調查局台北市調查處報請新北地檢署指揮，經由1111人力銀行協助清查，發現台灣宅經濟商務公司負責人許哲毓，向人力銀行登載徵人廣告，再將人才查詢系統的帳號、密碼提供給富邦人壽保險員陳鐿夫。

檢調查出，陳鐿夫借用許哲毓的1111人力銀行人才查詢系統的帳號、密碼，同樣方法也借用104人力銀行，陳鐿夫藉機取得「封鎖保險、直銷廠商之求職者履歷」的電磁紀錄，數個月來已盜取個資2萬8000筆。案發後，陳鐿夫已被富邦人壽開除。

檢方將陳鐿夫、許哲毓依違反個資法等罪起訴，一審新北地院今年5月底審酌他們已與2家被害人力銀行和解，獲具狀撤告，判陳鐿夫6月徒刑、許哲毓4月徒刑，均得易科罰金。

許哲毓提起上訴，二審由台灣高等法院審理；二審認定，許哲毓並未實際參與非法處理他人個人資料犯行，所犯情節較陳鐿夫輕微，且為幫助犯，再考量他沒有前科紀錄，也與2家人力銀行和解，判刑4月，宣告緩刑2年。還可上訴。