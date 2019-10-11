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南方澳橋有望提前10月底拆完 運安會曝光蒐證進度

2019-10-11 09:49聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

南方澳跨港大橋1日崩塌，造成六名外籍船員不幸罹難，前天上午開始拆遷作業。國家運輸安全調查委員會表示，「最重要的證據都在水底」，待物證到位才能全面展開調查。交通部表示，原預估11月中旬全數拆除跟恢復原有航道，有望提早半個月到10月底完成，讓運安會蒐證更為順利。

據了解，南方澳跨港大橋昨天將拱梁拆下，拆遷難度在於過程艱辛，且須兼顧證據保全

運安會主委楊宏智說，事發至今，現場一直有派運安會代表，最盛時期四人，現在每天至少一人，切除跟保全過程都要再三確認，隨時保持聯繫，並與宜蘭地檢署主任檢察官共同合作，一切都在掌握中。

「最重要的證據都在水底」，楊宏智說，需要等待鋼索、纜繩等構建，物證都到位後才會有較具體進展，周一已經開過大橋拆除會議，連同證物保全會議與組織會議，預計兩個月可以發布事實資料，不過進度仍要視現場拆遷狀況。

楊宏智說，拆除後的物證會上岸，集中在第八號碼頭，由運安會跟主任檢察官共同清點，拿到後會先進行目測，再做相關工程分析，運安會認為關鍵的構件也會將之另外切除後帶回台北，以電子顯微鏡檢視。

對此，交通部政務次長兼台灣港務公司代理董事長黃玉霖說，目前與運安會合作愉快，運安會拆除過程皆有全程參與，相關證物包含水下攝影，都會放在第八號碼頭，以供調查小組取得。

至於拆遷進度，黃玉霖說，如同先前所提工程分五步驟。第一是上拱吊離；第二切除航道兩岸橋體，開闢兩處寬30公尺航道；第三為吊離現臨時航道水面下橋面；第四、第五階段則是將兩側港區道路結構體清除。

他說，昨天中午討論了幾個方案，前置作業已經開始，後天持續進場，會到兩條船邊的水道開始切，若天氣良好，以及新台勝366號拖吊情況順利，有望提前半個月，也就是10月底前全數拆除跟恢復原有航道，屆時運安會所需物證就會全部到位，以利調查。

該案是運安會啟動首件水路與公路複合式調查，同時也將啟動橋梁調查，不過仍會以公路調查為主。技術團隊由公路調查組組的組長、前飛安會執行長王興中帶領，召集委員則是運安會兼任委員、交通大學運輸與物流管理學系副教授吳昆峯擔任。預計六到九個月內對外呈現最終調查報告報告。

南方澳跨港大橋10月1日崩塌，六名外籍船員不幸罹難，國家運輸安全調查委員會已展開...
南方澳跨港大橋10月1日崩塌，六名外籍船員不幸罹難，國家運輸安全調查委員會已展開調查。本報資料照片
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