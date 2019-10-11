落跑嗜賭爸 兩兒免扶養

2019-10-11 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



台南市林姓男子向二名兒子請求扶養費，遭法官駁回。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

六十四歲林姓男子因腦栓塞，要求兩名兒子給付扶養費；林的兒子以他們年幼時父親嗜賭四處欠債，還有地下錢莊上門討債，兩人都由母親獨力扶養長大為由拒絕給付；台南地院認為，林父對兒子未盡扶養義務，情節重大，判兩兒子不用扶養父親，可抗告。

林姓男子向法院提告主張，他已無謀生能力，加上身體狀況不佳，要求兩名兒子每月給付扶養費七千元。法官調查認為，林父嗜賭又積欠大筆賭債，未盡家庭責任，廿四年前為躲債離家出走，如今請求兒子給付扶養費，毫無理由，駁回他的要求。