親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

落跑嗜賭爸 兩兒免扶養

2019-10-11 00:06聯合報 記者黃宣翰／台南報導

台南市林姓男子向二名兒子請求扶養費，遭法官駁回。圖／聯合報系資料照片
台南市林姓男子向二名兒子請求扶養費，遭法官駁回。圖／聯合報系資料照片
分享

六十四歲林姓男子因腦栓塞，要求兩名兒子給付扶養費；林的兒子以他們年幼時父親嗜賭四處欠債，還有地下錢莊上門討債，兩人都由母親獨力扶養長大為由拒絕給付；台南地院認為，林父對兒子未盡扶養義務，情節重大，判兩兒子不用扶養父親，可抗告。

林姓男子向法院提告主張，他已無謀生能力，加上身體狀況不佳，要求兩名兒子每月給付扶養費七千元。法官調查認為，林父嗜賭又積欠大筆賭債，未盡家庭責任，廿四年前為躲債離家出走，如今請求兒子給付扶養費，毫無理由，駁回他的要求。

地下錢莊

相關新聞

警犬學校爆虐狗 訓犬師罰7.5萬

2019-10-11 00:01

貪夫妻「丟紙團」騙新湯底 店家佛心和解條件：捐善款

2019-10-10 18:24

圓夢贏家變夢魘 投資客求償獲賠

2019-10-10 18:20

歡唱不慎碰撞爆衝突！ 男持名片刀刺人背部遭法辦

2019-10-10 18:10

影／嘉邑行善團喋血案 凶嫌20萬元交保

2019-10-10 17:29

父親生病請兒子付扶養費 法官以他愛賭欠債未顧家駁回

2019-10-10 16:48

馬桶糞污水噴發 管委會判賠住戶55萬餘元

2019-10-10 12:38

憂鬱妻攜2兒燒炭釀1死 法院判刑：孩子絕非父母支配

2019-10-10 10:33

普悠瑪翻覆將滿一年 台鐵10月19日辦追思會

2019-10-10 10:08

毒品交易欠債 凌虐36小時後致死

2019-10-10 00:54

化骨水殺老翁 醫大生被訴

2019-10-10 00:50

蘇格蘭不上訴 引渡林克穎確定無望

2019-10-10 00:46

大甲鎮瀾宮 副董事長涉光明燈弊案

2019-10-10 00:44

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

南投工業區國慶日發生工安意外 3名工人確定死亡

2019-10-10 15:04

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

載南方澳斷橋…這艘國造城堡吊得起5千噸 船速只比走路快一點

2019-10-10 09:00

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

基隆驚見夫婦陳屍住處多日 現場有遺書疑尋短

2019-10-10 15:42

警犬訓練中心員工坦承虐狗 桃市重罰7.5萬元

2019-10-10 21:20

痛！從梯上摔下手臂遭鐵柵刺穿 新莊地藏庵傳施工意外

2019-10-10 18:16

北市信義區社區大火 百名住戶倉惶逃出

2019-10-10 22:20

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36

慣竊偷婆媽買菜機車代步 狼狽跌進花盆鞋噴飛

2019-10-10 14:55

電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

2019-10-10 17:55

雲林2女慘死砂石車輪下 家屬認屍哭斷腸

2019-10-10 20:46

台東狼男多次性侵乾女兒、猥褻女童 重判14年

2019-10-10 15:13

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

警方公布查緝毒品成績單 金門破近百件

2019-10-10 12:01

家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00

大學女宿夜半驚見陌生男摀嘴巴 辯稱因好奇進入

2019-10-10 12:21

影／跨港斷橋安全運抵蘇澳港 工程團隊「鬆了一口氣」

2019-10-10 14:24

約吃消夜變逼口交 女同事慘遭扒光硬上

2019-10-10 11:16

雙十國慶4天連假 新莊警擴大臨檢威力掃蕩

2019-10-10 17:34

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

南投重大工安意外釀3死 彰化公司無人回應

2019-10-10 19:19

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16

搭自強號深夜遭摸胸 女乘客揪出廁所內換裝色狼

2019-10-10 13:12

貪夫妻「丟紙團」騙新湯底 店家佛心和解條件：捐善款

2019-10-10 18:24

影／23人東澳划獨木舟遇浪1船翻覆 造成遊客骨折送醫

2019-10-10 17:13

和弱智女友嘿咻挨告乘機性交 男子喊冤：她也很喜歡

2019-10-10 11:20

「完成不可能的任務」南方澳跨港斷橋正吊離緩慢移動

2019-10-10 11:06

孫子國慶回家向阿嬤要錢 違反保護令阿公報警逮人

2019-10-10 17:10

影／高雄深夜街頭驚見賓士狂追車 5男追丟...砸車洩憤

2019-10-10 11:12

七星山公園驚傳50歲男子失去呼吸心跳 請求國搜支援中

2019-10-10 13:20

北市警分析扒手模式 四大手法偷走你的錢

2019-10-10 13:12

馬桶糞污水噴發 管委會判賠住戶55萬餘元

2019-10-10 12:38

影／侵入我經濟海域作業 越籍漁船受罰百萬元放行

2019-10-10 10:34

影／嘉邑行善團喋血案 凶嫌20萬元交保

2019-10-10 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top