貪夫妻「丟紙團」騙新湯底 店家佛心和解條件：捐善款

2019-10-10 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市林姓夫妻檔去年在1家成都麻辣火鍋店大啖美食，卻為貪圖更換湯頭食材小利，惡意將紙團丟入火鍋內，過幾分鐘後再將浸泡滿火鍋湯底的紙團夾到自己碗中，扭成長條狀後，夫妻檔一搭一唱反應鍋內有異物，讓不知情友人投訴店家，要求更換要價868元的湯底食材。橋頭地院依詐欺罪，判處林姓夫妻檔拘役20日，得易科罰金，均緩刑2年。

林姓夫妻去年8月5日傍晚，偕同友人到成都麻辣火鍋店用餐；一夥人才開動不到1小時，林男暗自將桌面上已揉成團狀的紙團放入火鍋內，靜過7分鐘後，林男老婆再配合從鍋內夾出紙團，放在自己碗中後，「加工」扭轉成長條狀物體，再作勢吃到異物，讓不知情的友人向店員理論、投訴，要求更換火鍋湯底及食材。

店員起初也誤信以為真，更換要價868元的湯底、食材，但事後調閱店內監視器畫面，才抓包林姓夫妻奧客惡行，提告詐欺。林姓夫妻偵訊時還一再否認犯行，直到在法院審理時才坦承，向店家道歉，答應店家的和解條件，各捐1萬元給3家社福團體，才獲店家原諒，向法院表達，願意給予林姓夫妻自新機會。