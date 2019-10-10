圓夢贏家變夢魘 投資客求償獲賠

2019-10-10 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



綽號「盛總」男子陳靖騰7年前自國外引進「圓夢贏家」制度，以投資馬來西亞博奕事業報酬率極高為由，在台廣招投資客加入會員，李姓女子投資70餘萬元成為銀級會員，投資3個月僅分紅9萬元，就因新北檢調單位查獲陳男違反銀行法，吸金多達27億元，導致投資夢碎，提告求償。新北地院日前判決陳男須賠償62萬3947元，可上訴。

判決指出，陳靖騰自101年中起，夥同兒子、女友、女友雙親等人，向投資人不斷鼓吹「拉人加入有直推獎金」、「上課有錢賺」、「活賭桌」、「提現」、「非賭致富」等說詞拉客，更邀集投資人至香港、新加坡、馬來西亞、澳門等處，參加以圓夢贏家名義召開的各類會議，並以銀級、白銀級、金級及白金級等投資級距方式，招攬投資人捧錢上門加入。

告訴人李女於103年7月經人介紹投資71萬4000元加入銀級會員，僅前3個月以分紅名義，拿到9萬元紅利，同年9月，陳男等人因涉違反銀行法，被新北地檢署會同調查局新北市調處查獲，導致李女投資夢變成一場夢魘，提告求償。