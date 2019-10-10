影／嘉邑行善團喋血案 凶嫌20萬元交保

2019-10-10 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



男子王貴禾不滿被解聘嘉義市嘉邑行善團總幹事職務，昨天持菜刀砍傷行善團慈善基金會執行長邱楹棟的頭部和左手肘後報案自首，警方依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後今天命王貴禾20萬元交保。

王男步出地檢署後忍不住痛哭，一度說不出話，他說，他反對邱將資金挪用到行善團基金會卻因此被解聘，才會一時衝動傷人，感到很後悔，願意接受法律制裁。

王貴禾說，行善團的基金會成立前，邱男等人私下開了帳戶，要以行善團名義接受第3人20萬元捐款，但根據財團法人法，還沒登記前，不能以財團法人名義接受募款，他強烈反對，但邱男等人卻一意孤行。

他說，行善團有四大服務志業，造橋、施棺、鋪路和貧困救助，本來就不必再多成立一個基金會，但邱男等人還要行善團挹注2千萬元到基金會，他多次阻攔，邱男9月6日便私下聯合理事解聘他，已將邱男等人不法資料給檢察官。

王貴禾說，行善團常務理事陳振溪去年11月在造橋工地突然吐血，陳的遺言是「總幹事你要顧好行善團」，那一幕常浮現在他腦中，如今連他都被趕出行善團，一想到無法守護行善團，就很難過。

「王貴禾理解錯誤。」行善團理事長蔡萬華說，嘉義市政府去年12月核准成立基金會，他們才開籌備會的帳戶，並未違法，今年7月再取得嘉義地院核發的財團法人證書，法院也要求要一個月後資金到位，他們才在帳戶放了一千萬，但至今都沒動一毛錢。

蔡說，嘉邑行善團是前輩長期努力的結果，行有餘力後，希望可以有急難救助，擴大行善團的功能，才成立基金會，邱楹棟長期關懷弱勢，才任用他當基金會的執行長，但如今王貴禾不斷阻撓，害基金會無法運作，邱也沒有領薪水。