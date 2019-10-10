親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

與馬英九、吳敦義同台破局 李佳芬：車子沒趕上

國慶焰火開場就暴雨影響施放？屏縣府：照演出

影／嘉邑行善團喋血案 凶嫌20萬元交保

2019-10-10 17:29聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

男子王貴禾不滿被解聘嘉義市嘉邑行善團總幹事職務，昨天持菜刀砍傷行善團慈善基金會執行長邱楹棟的頭部和左手肘後報案自首，警方依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後今天命王貴禾20萬元交保。

王男步出地檢署後忍不住痛哭，一度說不出話，他說，他反對邱將資金挪用到行善團基金會卻因此被解聘，才會一時衝動傷人，感到很後悔，願意接受法律制裁。

王貴禾說，行善團的基金會成立前，邱男等人私下開了帳戶，要以行善團名義接受第3人20萬元捐款，但根據財團法人法，還沒登記前，不能以財團法人名義接受募款，他強烈反對，但邱男等人卻一意孤行。

他說，行善團有四大服務志業，造橋、施棺、鋪路和貧困救助，本來就不必再多成立一個基金會，但邱男等人還要行善團挹注2千萬元到基金會，他多次阻攔，邱男9月6日便私下聯合理事解聘他，已將邱男等人不法資料給檢察官。

王貴禾說，行善團常務理事陳振溪去年11月在造橋工地突然吐血，陳的遺言是「總幹事你要顧好行善團」，那一幕常浮現在他腦中，如今連他都被趕出行善團，一想到無法守護行善團，就很難過。

「王貴禾理解錯誤。」行善團理事長蔡萬華說，嘉義市政府去年12月核准成立基金會，他們才開籌備會的帳戶，並未違法，今年7月再取得嘉義地院核發的財團法人證書，法院也要求要一個月後資金到位，他們才在帳戶放了一千萬，但至今都沒動一毛錢。

蔡說，嘉邑行善團是前輩長期努力的結果，行有餘力後，希望可以有急難救助，擴大行善團的功能，才成立基金會，邱楹棟長期關懷弱勢，才任用他當基金會的執行長，但如今王貴禾不斷阻撓，害基金會無法運作，邱也沒有領薪水。

他說，邱男手部的肌腱被砍斷，至今仍在住院，做手術前還說「希望媒體不要大肆渲染，造成行善團的傷害」，仍心繫行善團運作，也提醒他要注意安全，但檢察官卻讓王男交保，使得大家都很擔心。

王貴禾交保後痛哭，他說，只是想守護行善團，但卻被解聘。記者李承穎／攝影
王貴禾交保後痛哭，他說，只是想守護行善團，但卻被解聘。記者李承穎／攝影
分享
王貴禾交保後痛哭，他說，只是想守護行善團，但卻被解聘。記者李承穎／攝影
王貴禾交保後痛哭，他說，只是想守護行善團，但卻被解聘。記者李承穎／攝影
分享

嘉義財團法人法

相關新聞

父親生病請兒子付扶養費 法官以他愛賭欠債未顧家駁回

2019-10-10 16:48

馬桶糞污水噴發 管委會判賠住戶55萬餘元

2019-10-10 12:38

憂鬱妻攜2兒燒炭釀1死 法院判刑：孩子絕非父母支配

2019-10-10 10:33

普悠瑪翻覆將滿一年 台鐵10月19日辦追思會

2019-10-10 10:08

毒品交易欠債 凌虐36小時後致死

2019-10-10 00:54

化骨水殺老翁 醫大生被訴

2019-10-10 00:50

蘇格蘭不上訴 引渡林克穎確定無望

2019-10-10 00:46

大甲鎮瀾宮 副董事長涉光明燈弊案

2019-10-10 00:44

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

吳記餅舖劣油風波中槍 告強冠獲賠1188萬

2019-10-09 20:57

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

獄政案判2年多 王令麟喊冤：要對「恐龍判決」上訴

2019-10-09 19:20

捷運三鶯線落選2廠商 提告新北市府今遭駁回

2019-10-09 17:46

醫院揮菜刀！ 男不滿被討債至火鍋店潑汽油揚言放火

2019-10-09 17:30

IBM協理闕志銘涉酒駕 獲無保請回

2019-10-09 17:22

法官比方「吳音寧到北農」 郭建宏告陳郁秀敗訴

2019-10-09 17:05

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

獨／亞錦賽台中開打 連儂牆牽動敏感神經 市警局頭痛

2019-10-09 15:03

不構成通姦要件 前職棒球員王傳家無罪確定

2019-10-09 14:37

殺死直播主說「只想保護她」 他痛哭再度下跪磕頭道歉

2019-10-09 14:01

慶富案15億元紛爭 陳慶男疑脫產逆轉判有罪

2019-10-09 13:04

獨生女逆倫教唆男友「殺我媽」 擬送精神鑑定

2019-10-09 13:00

高於原價數倍仿造知名布袋戲偶販賣 高雄男踢鐵板

2019-10-09 12:36

警察飆罵自己人三字經、臭俗辣 法官卻判他不用賠錢

2019-10-09 12:19

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

不滿8000元遭強制執行 男怒砸台南分署玻璃窗

2019-10-09 12:02

桃機二航廈擴建工程收賄弊案 林佳龍：跟跑滑道無相關

2019-10-09 12:02

封南方澳漁港拆斷橋 宜檢派人全程錄影保全證據

2019-10-06 12:20

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

南投工業區國慶日發生工安意外 3名工人確定死亡

2019-10-10 15:04

載南方澳斷橋…這艘國造城堡吊得起5千噸 船速只比走路快一點

2019-10-10 09:00

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

台南麻豆警掃蕩「陸橋幫」 家長：不敢相信暴力逞凶

2019-10-09 18:40

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

2019-10-10 04:07

基隆驚見夫婦陳屍住處多日 現場有遺書疑尋短

2019-10-10 15:42

不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

撿到走失雞直接下蛋又孵卵 原PO：當我家月子中心！

2019-10-09 18:56

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

大學女宿夜半驚見陌生男摀嘴巴 辯稱因好奇進入

2019-10-10 12:21

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡

2019-10-09 20:02

警方公布查緝毒品成績單 金門破近百件

2019-10-10 12:01

影／跨港斷橋安全運抵蘇澳港 工程團隊「鬆了一口氣」

2019-10-10 14:24

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

交部列管橋梁搞烏龍 竟用舊資料

2019-10-10 00:37

約吃消夜變逼口交 女同事慘遭扒光硬上

2019-10-10 11:16

林克穎確定不引渡 被害人家屬：多說無益

2019-10-09 21:39

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

嘉邑行善團喋血 傳與向法院聲請登記慈善基金會有關

2019-10-09 22:44

水肥車藏毒 澎湖破獲逾千公斤毒品原料

2019-10-09 22:04

忘拔機車鑰匙 竊嫌潛入家中母女渾然不知

2019-10-09 18:15

91歲國寶歌王文夏住院昏迷 驗尿疑遭餵毒

2019-10-10 00:15

獄政案判2年多 王令麟喊冤：要對「恐龍判決」上訴

2019-10-09 19:20

南方澳橋拱拆了…拚十天清空斷橋

2019-10-10 00:19

嘉邑行善團執行長遭砍傷 警依殺人未遂辦前總幹事

2019-10-09 18:03

「完成不可能的任務」南方澳跨港斷橋正吊離緩慢移動

2019-10-10 11:06

和弱智女友嘿咻挨告乘機性交 男子喊冤：她也很喜歡

2019-10-10 11:20

高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top