父親生病請兒子付扶養費 法官以他愛賭欠債未顧家駁回

2019-10-10 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市林姓男子因罹患腦栓篩，無法工作，難以維持生活，向二名兒子請求扶養費；但林子以他們年幼時，父親嗜賭在外積欠大筆賭債，未負擔家庭責任或給付扶養費，約24年前林父離家出走不知去向，兩人都由母親獨力扶養至成年不同意給付扶養費。台南地院民事庭法官調查認為，林父沒有正當理由對兒子未盡扶養義務，情節重大，林父對兒子請求給付扶養費，為無理由，予以駁回，可抗告。

林姓男子主張，自2016年12月起即因腦梗塞、失智症、高血壓、糖尿病等病症，住院治療，日常生活無法完全自理，需他人從旁協助，已無謀生能力，身體狀況不佳，因此向二名兒子聲請人每月扶養費7000元。

林的二個兒子則表示，父親從他們小時候，因賭博積欠親友、地下錢莊大筆債務，未協助提供家庭生活費用，家中生活費用全由母親賺錢支應，不僅積欠安親班費用，連他們至隔壁小吃店吃飯，父親都要求賒帳。

林的長子說，1995年起，父親離家出走不知去向，同年地下錢莊上門討債，還在大門噴漆；母親為協助清償地下錢莊債務，還將僅有房屋出售，高中後父母雙方離婚，此後20多年來，二人即再無父親消息，直至今年才得知父親近況。