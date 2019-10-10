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搭自強號深夜遭摸胸 女乘客揪出廁所內換裝色狼

2019-10-10 13:12聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

41歲彭姓男子，上月從花蓮搭乘台鐵自強號，行車期間涉嫌趁女乘客睡覺之際，徒手摸胸2次性騷得逞，事後躲進廁所更換上衣，企圖推卸刑責，幸好在女乘客求助列車長，以及其他乘客目擊、指認下，揪出摸胸色狼。士林地檢署日前偵結，全案依照性騷擾防制法起訴。

起訴指出，上月15日深夜，彭從花蓮搭乘台鐵自強號，北上至南港車站，行經第8車廂走道，發現靠近走道的女乘客準備入睡，竟趁她不及抗拒之際，伸出鹹豬手，接續摸女子右胸2次，女乘客立即發現遭人碰觸，彭男則立刻轉身背對離去。

女乘客向清潔人員求救，並請求列車長協助，女乘客和列車長至車廂連結處查看，列車上的乘客也協助抓狼，指認出戴著口罩的彭男，剛進廁所換裝黑衣，女乘客隨即拿手機拍下照片並報警提告。

檢方調查，彭男在花蓮站上車時，確實穿著淺色短袖上衣，座位則在女乘客被隔壁車廂，遭警方查獲時，確穿著黑色短袖上衣。檢方認定，彭男涉犯性騷擾後，為了推卸責任，才到廁所內換裝。

彭男曾因妨害性自主、性騷擾遭法院判刑確定，2017年入監服刑1年1月，執行完畢出獄，不料，經過1年時間故意再犯，涉嫌意圖性騷擾，趁女子不及抗拒，在自強號上摸胸得逞，全案依性騷擾防治法起訴，建請法院依法加重其刑。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片
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性騷擾列車自強號

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