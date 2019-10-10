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馬桶糞污水噴發 管委會判賠住戶55萬餘元

2019-10-10 12:38中央社 台北10日電

新北市蘇姓男子不滿家中馬桶發生糞污水倒灌噴發事件，向管委會求償。士院認為，管委會未盡維護、修繕管線之責，日前判決管委會賠償蘇男一家四口共55萬餘元，可上訴。

士林地方法院判決書指出，蘇姓男子與妻子、1子1女同住新北市一處社區，家中馬桶在民國105年發生3次糞污水倒灌噴發事件，造成家中臥室、餐廳都遭糞污水污染，也被迫丟棄小孩玩具等物品。

蘇姓男子還主張，妻子因歷次糞污水倒灌已心力交瘁，只要聽到馬桶發出聲響，就擔心是否又要再次面臨糞污水倒灌、雙手清理穢物、忍受難聞氣味的窘境，甚至得尋求醫療。

蘇姓男子主張，馬桶糞污水噴發肇因於管委會疏於維護、保養社區的公共污廢水管線，導致公共污廢水管線堵塞；管委會則主張，事發後有委託廠商修繕、清淤，絕無懈怠。

承審法官認為，依新北市建築師公會鑑定結果，可以認定社區管線原始設計不良，及後續未能積極抽污清除雜物以維持暢通，與糞污水噴發均有因果關係，管委會事發後雖請廠商檢修，但仍未落實有效，管委會未盡管理、維護、修繕之責，應負賠償責任。

法官認為，蘇姓男子一家飽受糞污水溢流倒灌之苦及不便，嚴重影響居住安寧，判決管委會賠償一家四口精神慰撫金、木板施工費用、清潔費等費用共新台幣55萬餘元。

污水馬桶

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