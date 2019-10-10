憂鬱妻攜2兒燒炭釀1死 法院判刑：孩子絕非父母支配

2019-10-10 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



患有憂鬱症的吳姓婦人，2017年7月因丈夫酒駕肇事遭逮捕，擔心家庭生計受影響，對2名兒子下安眠藥後，深夜燒炭自殺，直到隔日丈夫返家，大兒子已死亡，吳婦、小兒子送醫急救保住一命。士林地方法院依殺人罪，判處吳婦有期徒刑4年10月。

吳婦負責照顧2名兒子，家中經濟來源依賴丈夫月薪3、4萬餘元，以及政府1萬5千元補助，平時吳婦常因丈夫喝酒發生事端、經濟窘困等問題吵架。

判決指出，2017年7月6日，吳婦得知丈夫酒駕肇事遭逮，擔心無法維持家中生計、自殺後小孩無法受良好照顧，萌生「把小孩一起帶走」念頭，判斷能力已受限「是否還有其他可能性」，思考判斷、衝動控制能力受憂鬱症惡化影響，辨識能力顯著降低。

吳婦在丈夫酒駕約1小時後，購買木炭、飲料等物，趁兒子不注意，在飲料中加入安眠藥，待他們飲用後昏睡，吳婦在凌晨2時許，在密閉房間燒炭自殺，直到隔日7日下午丈夫返家見狀，大兒子已無生命跡象，昏迷的吳婦和小兒子送急診後，救回一命。

法院審酌，男童14歲、近11歲，雖未成年，但有相當智識，應有一定生存能力，擁有健全長大權利，「絕非父母得予支配標的」，被告身為人母，未顯尊重生命，剝奪長子生存權、次子健康權等嚴重後果。

法院認為，吳婦患有憂鬱症，案發前一天，丈夫因酒駕在國道一號汐止交流道肇事遭逮，擔心無力支配酒駕罰金及損害賠償金，無法維持家中生計，導致憂鬱症惡化，產生情緒障礙萌生自殺念頭，因精神症狀及辨識能力已顯著降低，犯下大錯，對於造成兒子死亡相當自責，壓力過大至今仍有憂鬱症狀。