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已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26聯合報 記者黃宣翰／即時報導

已婚林姓女子被先生指控和王姓男子交往，她除了和王相約看電影，借住於王客房、將替換衣物寄放王家，以逾越一般朋友份際，向台南地院訴請離婚；林女否認和王有不正常男女關係，下班後相約看電影，情同兄妹；法官調閱LINE談話內容認為，兩人過從甚密，關係曖昧，判准離婚，林女並應賠償先生20萬精神撫慰金，可上訴。

林女先生主張，他和妻子前年1月結婚，婚後他發覺妻子日漸冷淡，妻子和王LINE對話曖昧，王表示要帶妻子去外島，妻子還說:「我覺得你快把持不住了」；妻子表示「我的化妝品在你那！」、「我剛梳頭髮把掉的頭髮放在桌上忘了丟掉，再麻煩你～歹勢喔」。他認為妻子多次留宿王家過夜，難以維持婚姻關係，向法官訴請離婚。

林女否認和王有姦情，指先生自婚後未曾給付任何生活費用，先生經常不在家，對她生活作息毫不關心、放假返回租屋處沈迷電玩，動輒易怒隨意辱罵，完全無顧她內心感受，一再誣指她和人通姦，婚姻如難以維持，應歸咎於先生。

法官調查認為，林女主張先生未曾給生活費用，回家即沈迷電玩，動輒易怒辱罵她，除了林女先生否認外，林女未能舉證證實；林女先生主張她與王合意性交，所持理由無非她曾多次至王住處過夜，但法官認為林女雖曾至王住處過夜，究難遽以必曾發生性行為。

法官認為，林女在婚姻關係存續期間，和王親密出遊，過夜留宿，不顧已婚身份，違背婚姻契約，使先生精神上受到痛苦，雖然沒有通姦事實，但林女承認多次在王住處留宿過夜，先生遭如此對待，打擊甚大，同意林女先生向妻子請求賠償20萬元。

林姓已婚婦人到男子家過夜，互留曖昧對話被林女先生發現訴請離婚，台南地院法官判准。...
林姓已婚婦人到男子家過夜，互留曖昧對話被林女先生發現訴請離婚，台南地院法官判准。圖/本報資料照片
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婚姻離婚

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