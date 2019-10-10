已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



已婚林姓女子被先生指控和王姓男子交往，她除了和王相約看電影，借住於王客房、將替換衣物寄放王家，以逾越一般朋友份際，向台南地院訴請離婚；林女否認和王有不正常男女關係，下班後相約看電影，情同兄妹；法官調閱LINE談話內容認為，兩人過從甚密，關係曖昧，判准離婚，林女並應賠償先生20萬精神撫慰金，可上訴。

林女先生主張，他和妻子前年1月結婚，婚後他發覺妻子日漸冷淡，妻子和王LINE對話曖昧，王表示要帶妻子去外島，妻子還說:「我覺得你快把持不住了」；妻子表示「我的化妝品在你那！」、「我剛梳頭髮把掉的頭髮放在桌上忘了丟掉，再麻煩你～歹勢喔」。他認為妻子多次留宿王家過夜，難以維持婚姻關係，向法官訴請離婚。

林女否認和王有姦情，指先生自婚後未曾給付任何生活費用，先生經常不在家，對她生活作息毫不關心、放假返回租屋處沈迷電玩，動輒易怒隨意辱罵，完全無顧她內心感受，一再誣指她和人通姦，婚姻如難以維持，應歸咎於先生。

法官調查認為，林女主張先生未曾給生活費用，回家即沈迷電玩，動輒易怒辱罵她，除了林女先生否認外，林女未能舉證證實；林女先生主張她與王合意性交，所持理由無非她曾多次至王住處過夜，但法官認為林女雖曾至王住處過夜，究難遽以必曾發生性行為。