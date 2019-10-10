親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

大甲鎮瀾宮 副董事長涉光明燈弊案

2019-10-10 00:44聯合報 記者白錫鏗／台中報導

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。 圖／聯合報系資料照片
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。 圖／聯合報系資料照片
分享

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤被控勾結中華電信員工，就鎮瀾宮電子光明燈案「假採購、真詐欺」，台中檢調單位兵分六路搜索、約談鄭銘坤父女等五人，檢察官昨天凌晨訊後命鄭銘坤以一百萬交保，鄭的女兒廿萬元交保，均限制出境、出海。

鄭銘坤交保後受訪表示，鎮瀾宮只是出場地，因軟體不合，沒有與中華電信簽約合作。他說，女婿往生後，他要女兒帶三名子女回娘家住，當父親的當然會問女兒公司經營狀況；此案是女兒公司股東因生意糾紛互告，他無端被捲入。

中檢去年偵辦中華電信弊案，查出中華電信為增加營業額，勾結掮客仲介廠商在採購、整修旅館、太陽能電池、營繕等多件工程涉嫌假交易，致中華電信損失四億餘元，二月起訴四十九人。

檢察官從扣案資料發現可疑的「電子光明燈採購案」，查出中華電信當初為賺取百分之四差價，將電子光明燈的軟體硬體設備，轉賣給金促米創意有限公司，但金促米僅付貨款一千餘萬元，中華電信損失近兩千萬元。

檢方進一步追查，發現鄭銘坤是金促米創意有限公司實際負責人，涉嫌勾結俞仁企業公司及立誠電腦資訊有限公司，由這兩家公司賣光明燈的硬體及軟體設備給中華電信；三方於二○一六年八月卅一日簽約、驗收，有證人證稱是「假採購、過水交易」，涉嫌違反證交法中的「非常規交易」。

檢察官林依成前天指揮調查員兵分六路，在台中、新北地區，搜索鄭銘坤及相關廠商住處，查扣電腦及相關帳冊等資料，並傳訊鄭銘坤父女等十多人到案。檢方訊後以鄭銘坤等人涉嫌違反證券交易法、商業會計法等罪，命鄭銘坤以一百萬交保。

檢察官鎮瀾宮光明燈弊案鎮瀾宮詐欺

相關新聞

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

蘇格蘭不上訴 引渡林克穎確定無望

2019-10-10 00:46

毒品交易欠債 凌虐36小時後致死

2019-10-10 00:54

化骨水殺老翁 醫大生被訴

2019-10-10 00:50

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

吳記餅舖劣油風波中槍 告強冠獲賠1188萬

2019-10-09 20:57

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

獄政案判2年多 王令麟喊冤：要對「恐龍判決」上訴

2019-10-09 19:20

捷運三鶯線落選2廠商 提告新北市府今遭駁回

2019-10-09 17:46

醫院揮菜刀！ 男不滿被討債至火鍋店潑汽油揚言放火

2019-10-09 17:30

IBM協理闕志銘涉酒駕 獲無保請回

2019-10-09 17:22

法官比方「吳音寧到北農」 郭建宏告陳郁秀敗訴

2019-10-09 17:05

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

獨／亞錦賽台中開打 連儂牆牽動敏感神經 市警局頭痛

2019-10-09 15:03

不構成通姦要件 前職棒球員王傳家無罪確定

2019-10-09 14:37

殺死直播主說「只想保護她」 他痛哭再度下跪磕頭道歉

2019-10-09 14:01

慶富案15億元紛爭 陳慶男疑脫產逆轉判有罪

2019-10-09 13:04

獨生女逆倫教唆男友「殺我媽」 擬送精神鑑定

2019-10-09 13:00

高於原價數倍仿造知名布袋戲偶販賣 高雄男踢鐵板

2019-10-09 12:36

警察飆罵自己人三字經、臭俗辣 法官卻判他不用賠錢

2019-10-09 12:19

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

不滿8000元遭強制執行 男怒砸台南分署玻璃窗

2019-10-09 12:02

桃機二航廈擴建工程收賄弊案 林佳龍：跟跑滑道無相關

2019-10-09 12:02

男大生潑老翁「化骨水」致死遭起訴 校方：尊重司法

2019-10-09 11:54

客家大老不滿遭爆關說求償百萬元 法官判周刊免賠

2019-10-09 11:45

男友在布簾外 越南按摩師性侵女大生遭起訴

2019-10-09 11:44

13歲女兒受辱 老媽當偵探「釣」出涉案者

2019-10-09 11:44

汽車帥氣迴轉角度沒抓好 13輛機車保齡球式全轟倒

2019-10-09 11:34

火速完成橋梁檢測 新北一周內檢視16座橋1644構件

2019-10-09 11:26

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

比利時籍遊客手機網路不通 南警外事巡官「神救援」

2019-10-09 11:12

控告歐欣再提新事證 台南環盟：未撤許可不能放心

2019-10-09 11:09

影／南方澳大橋將開拆 全國最大平台作業船就定位

2019-10-09 11:07

恐嚇要讓衛生局長下台 醫師放話：等鄭文燦處決您！

2019-10-09 10:49

勃起不能當證據 王傳家被訴通姦無罪確定

2019-10-09 10:39

影／整座斷橋都是證物一部分 宜檢：依法扣押保管調查

2019-10-09 10:14
看更多

熱門文章

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

雲林危橋高居全國之冠 今緊急封閉7座危橋

2019-10-09 16:35

台南麻豆警掃蕩「陸橋幫」 家長：不敢相信暴力逞凶

2019-10-09 18:40

遭獄友腳趾插菊花 他控訴制止後還來第2次

2019-10-09 17:29

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

汽車帥氣迴轉角度沒抓好 13輛機車保齡球式全轟倒

2019-10-09 11:34

基隆田寮河女子落水 金雞橋發現遺體、祥龍橋找到遺物

2019-10-09 15:16

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

上月才遭罷免 嘉邑行善團前總幹事闖辦公室砍殺執行長

2019-10-09 17:07

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

衛福部新營醫院患者墜樓身亡 醫院：才剛住院

2019-10-09 17:18

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

台中校園疑傳霸凌 男高中生遭鋁桿打臉、狂呼巴掌

2019-10-09 12:55

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

撿到走失雞直接下蛋又孵卵 原PO：當我家月子中心！

2019-10-09 18:56

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

冰箱驚見青蛙還被狂媽拿來煮粥 網友崩潰喊「母湯」

2019-10-09 16:06

引用舊資料公布全台39座橋梁列管 地方反彈交通部臉腫

2019-10-09 15:15

半夜大雨 南方澳大橋拆除作業延遲3小時

2019-10-09 08:24

捷運三鶯線落選2廠商 提告新北市府今遭駁回

2019-10-09 17:46

24國人躲越南詐美籍華人 遣返回台全收押

2019-10-09 16:07

男大生潑老翁「化骨水」致死遭起訴 校方：尊重司法

2019-10-09 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top