大甲鎮瀾宮 副董事長涉光明燈弊案

2019-10-10 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤被控勾結中華電信員工，就鎮瀾宮電子光明燈案「假採購、真詐欺」，台中檢調單位兵分六路搜索、約談鄭銘坤父女等五人，檢察官昨天凌晨訊後命鄭銘坤以一百萬交保，鄭的女兒廿萬元交保，均限制出境、出海。

鄭銘坤交保後受訪表示，鎮瀾宮只是出場地，因軟體不合，沒有與中華電信簽約合作。他說，女婿往生後，他要女兒帶三名子女回娘家住，當父親的當然會問女兒公司經營狀況；此案是女兒公司股東因生意糾紛互告，他無端被捲入。

中檢去年偵辦中華電信弊案，查出中華電信為增加營業額，勾結掮客仲介廠商在採購、整修旅館、太陽能電池、營繕等多件工程涉嫌假交易，致中華電信損失四億餘元，二月起訴四十九人。

檢察官從扣案資料發現可疑的「電子光明燈採購案」，查出中華電信當初為賺取百分之四差價，將電子光明燈的軟體硬體設備，轉賣給金促米創意有限公司，但金促米僅付貨款一千餘萬元，中華電信損失近兩千萬元。

檢方進一步追查，發現鄭銘坤是金促米創意有限公司實際負責人，涉嫌勾結俞仁企業公司及立誠電腦資訊有限公司，由這兩家公司賣光明燈的硬體及軟體設備給中華電信；三方於二○一六年八月卅一日簽約、驗收，有證人證稱是「假採購、過水交易」，涉嫌違反證交法中的「非常規交易」。

檢察官林依成前天指揮調查員兵分六路，在台中、新北地區，搜索鄭銘坤及相關廠商住處，查扣電腦及相關帳冊等資料，並傳訊鄭銘坤父女等十多人到案。檢方訊後以鄭銘坤等人涉嫌違反證券交易法、商業會計法等罪，命鄭銘坤以一百萬交保。