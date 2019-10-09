直播脫口三字經 館長挨告妨害名譽

2019-10-09 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



館長陳之漢8月在臉書直播過程中，因政治議題與1名胡姓網友發生口角，當時館長脫口三字經，讓胡男認為是在罵自己，胡日前向檢方提出妨害名譽告訴，館長今天也到台北市中正二分局製作筆錄。