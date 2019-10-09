吳記餅舖劣油風波中槍 告強冠獲賠1188萬

2019-10-09 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



2014年爆發強冠公司涉賣劣質豬油案，向強冠公司購入「全統香豬油」的知名吳記餅舖也中槍，事後吳記公司提告認為用該油製造太陽餅產品因此下架、銷毀，強冠公司及負責人葉文祥應賠商品損失及商譽損害7809萬多元，一審判准1206萬元，全案上訴後，高雄高分院重新計算金額，今撤銷改判賠1188萬元。仍可上訴。

吳記餅鋪提告主張，衛福部食藥署2014年9月起公告強冠用餿水油製成劣質油販售的消息，基於誤用劣質油品製成太陽餅，隨即通知轄下食品工廠及各分店，將太陽餅成品、半成品全數下架封存，也通知分店受理消費者辦理退貨，且媒體報導後，民眾連未使用劣油的月餅等產品也要退，店家只好都受理。

吳記餅鋪認為，因劣質油品事件而報廢商品損失846萬元、退貨商品損失358萬元，還支出廢棄物清運費1萬2570元，此外，還因此風波銷售額衰退6602萬元，要求強冠公司及負責人葉文祥共應賠7809萬6211元。

強冠公司辯稱相關油品都符合法令標準，經食藥署檢驗後符合CNS標準，不過一審法官未採信，認定應賠吳記餅舖各家分店報廢、退貨商品金額，以及廢棄物清運廢總計1206萬6495元。至於求償6000多萬商譽損害，法官認為公司是依法組織的法人，名譽遭受損害無精神上痛苦可言，駁回此部分。