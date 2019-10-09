地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



總統大選倒數，高等檢察署與調查局、刑事局和各地檢署執行「查緝違反銀行法及洗錢防制法之地下通匯業者及洗錢犯罪行為」專案，發現今年地下匯兌總額約678億1447餘萬元，比起去年321億餘元，暴增1倍多，匯兌地點以大陸上海、東莞、珠海、香港、印尼和越南等地為主。

本次專案執行期間，台北、新竹、台中、彰化和嘉義5個地檢署檢察官各自指揮警、調，查扣和凍結犯罪所得約6億1844餘萬元，另有221萬元緬甸、21萬港幣、4萬美金和2萬元的新加坡幣，也查扣人民幣、印尼盾和泰銖，土地和建物則查封6筆，不動產價值約2千萬元。

其中，嘉義地檢署偵辦吳姓夫妻，8月21日向法院聲請羈押，但法院釋回，檢調依扣案證據和跟監，發現兩人已購好機票並備妥文件擬申請移民，拘提到案後再聲請法院羈押獲准，並策動孫姓被告到案。

7月31日起至9月23日間共查緝8案，涉案人數45人，其中以違反銀行法等罪嫌向法院聲請羈押人數有5人，法院裁定4人准押人，另有16交保。