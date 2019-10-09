蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡

2019-10-09 20:02 中央社 台北9日電



在台灣酒駕撞死孝子的英籍商人林克穎。圖／報系資料照片 分享 facebook 英國籍男子林克穎酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，蘇格蘭高等法院6月間宣判不予引渡。法務部官員今天證實，蘇格蘭司法部未上訴，林克穎不予引渡確定。

林克穎2010年在台酒駕撞死黃姓送報生，訴訟程序中潛逃蘇格蘭，全案判刑4年定讞。台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄提出引渡請求，林克穎隨即被英方拘捕。

蘇格蘭地方法院2014年6月11日判林克穎必須被引渡回台服刑，同年8月經蘇格蘭司法部批准。案經上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月23日以台灣監獄條件不符歐洲人權公約第3條要求，駁回引渡請求。

後經蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院於2017年6月28日將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。

今年6月6日，蘇格蘭高等法院合議庭以2比1的多數意見，宣判林克穎不予引渡回台。

法務部當時表示，本案只有蘇格蘭司法部有權提出上訴，將持續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部上訴，爭取引渡林克穎回台服刑。

但不願具名的法務部官員今天證實，已接獲蘇格蘭司法部以不符上訴要件而不上訴的決定，亦即不予引渡林克穎的判決已告確定。

官員說，台北地檢署另以林克穎違反移民法等案件請求引渡，但因非屬「台英關於引渡林克穎瞭解備忘錄」範圍，也遭英國法院駁回確定。

法務部官員也重申，林克穎因請求引渡案遭英方逮捕及羈押2年10月，若林克穎在台服刑，於服刑滿2年8月後即可能獲得假釋，本案可謂已相當程度實現司法正義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康