檢警調選前查緝專案 查出不法匯兌達678億元

2019-10-09 20:00 中央社 台北9日電



台灣高等檢察署今表示，為避免境外資金以地下通匯入境影響大選，檢警調展開選前查緝地下通匯專案，查出今年至目前不法匯兌總額約新台幣678億元，查扣凍結犯罪所得超過6億元。

高檢署發布新聞稿表示，地下通匯常被犯罪者作為犯罪所得的洗錢管道，危害金融秩序甚鉅，並助長其他金融犯罪，為避免境外資金入境台灣，影響總統、副總統暨立法委員選舉，動搖民主政治根基，因此發動專案。

新聞稿指出，選前查緝地下通匯專案自7月31日至9月23日執行，各地檢、警、調戮力追查，其中以台北、新竹、台中、彰化及嘉義地檢署檢察官，各自指揮調查局各處站、警政署刑事警察局及各縣市警察局執行，成果豐碩。

高檢署表示，此波執行累計查緝案件共8案，涉案人數計45人，4人遭羈押。

此外，此次專案查扣及凍結犯罪所得約新台幣6億元、緬甸幣221萬元、港幣21萬元、新加坡幣約2萬元，另查扣人民幣、印尼盾及泰銖等外幣，匯兌總額約新台幣678億元，匯兌地點以大陸地區（上海、東莞及珠海）、香港、印尼及越南等地為主。

高檢署說，此次查緝專案在各地檢署與調查局、警政署充分合作下，獲致良好成效。高檢署將秉持一貫執法理念，持續督導各地檢署執行查緝地下通匯，讓金融市場得以更自由、公平並有效率地運作。