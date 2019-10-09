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獄政案判2年多 王令麟喊冤：要對「恐龍判決」上訴

2019-10-09 19:20聯合報 記者王聖藜／即時報導

東森集團總裁王令麟。 圖／東森集團提供
東森集團總裁王令麟。 圖／東森集團提供
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東森集團總裁王令麟今天因獄政弊案被判刑2年2月，褫奪公權3年，他晚間透過幕僚發出「冤判錯判是最大的罪過─判決書照抄起訴書無法讓人信服」的聲明，痛批判決是「恐龍判決」，表示將上訴到底。王令麟的聲明全文如下：

「對於法院的判決，本人感到非常的遺憾與痛心。

今天這個判決荒唐到極點，本人絕無行賄，不需要也沒有必要行賄，檢察官濫行起訴，判決竟照單全收書，這不是恐龍判決，什麼才是恐龍判決？本人將上訴到底。

這個案子歷經五年審判，審判長換了三個，受命法官換了三個，公訴檢察官也換了五個，陪席法官更不知換了多少個，每次換法官換檢察官，案子就重新審理，被告拋下工作耗盡心力準備，開了無數次的庭，法官卻不專心審判，在最後一次辯論程序上，每個被告戰戰兢兢述說冤曲，律師亦慎重引用最高法院判決和法律見解說明本案起訴荒謬之處，然而，坐在法檯上的審判長和受命法官交頭接耳，沒有認真聆聽被告和律師的陳述，逼得律師當庭屢屢說出「法官，我們和被告等了四年多，終於等到這一天能跟你說話，陳述冤曲，你們可不可以專心聽我們的辯護」，審判長僅回應，「我們有看」，又繼續和受命法官講話，沒有正視被告和律師團提出的證據和辯護內容，可見心證已成，無視被告和辯護律師自證清白的努力。

本人在監期間，謹守分際，沒有任何的違規紀錄，更沒有任何的特權與對價。司法人員對獄政完全不了解，法院判決本人行賄有關「水果茶葉禮盒」部分，本人完全不知情，竟然被判有罪，真是荒謬。此外，有關牛肉是「吃人一口，還人一斗」的禮貌，至於「SK2青春露」也僅是幫忙催貨，這從本人在獄中手稿即可清楚了解，這些與監所人員的往來，完全不是賄賂，更沒有任何對價關係，況且，當時本人即將假釋，亦無對監所人員行賄的必要。判決竟刻意扭曲為行賄，昧於證據作判斷，顯然違法。

本人沒有行賄，不必也不可能行賄。司法是正義的最後一道防線，但冤判錯判是對司法最直接的傷害。草率的起訴與審判，扼殺的不僅是一個有為的企業家，更是斷絕企業、股東、與四千多位員工的生計與台灣的經濟發展，司法正義也將因此蒙羞。」

恐龍檢察官王令麟

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