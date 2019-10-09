獄政弊案遭判刑 王令麟：判決荒唐將上訴

2019-10-09 18:48 中央社 台北9日電



王令麟今晚在台北地院就「獄政弊案」做最後陳述。記者王聖藜/攝影 分享 facebook 前東森國際集團總裁王令麟被控送禮涉賄賂獄政官員，今天遭台北地院判刑2年2月。王令麟發聲明指出，判決荒唐到極點，他絕無行賄，冤判錯判是對司法最直接的傷害，將提上訴。

王令麟以「冤判錯判是最大的罪過」為題發表聲明指出，對於法院的判決，他感到非常的遺憾與痛心，今天這個判決荒唐到極點，他絕無行賄，不需要也沒有必要行賄，檢察官濫行起訴，判決竟照單全收，這不是恐龍判決，什麼才是恐龍判決？他將上訴到底。

王令麟指出，他拋下工作耗盡心力準備，開了無數次的庭，法官卻不專心審判，坐在法台上的審判長和受命法官交頭接耳，沒有認真聆聽被告和律師的陳述，逼得律師當庭屢屢說出「法官，我們和被告等了四年多，終於等到這一天能跟你說話，陳述冤曲，你們可不可以專心聽我們的辯護」，審判長僅回應，「我們有看」，又繼續和受命法官講話，沒有正視被告和律師團提出的證據和辯護內容，可見心證已成，無視被告和辯護律師自證清白的努力。

王令麟指出，他在監期間，謹守分際，沒有任何的違規紀錄，更沒有任何的特權與對價，司法人員對獄政完全不了解，法院判決他行賄有關「水果茶葉禮盒」部分，他完全不知情，竟然被判有罪，真是荒謬。他沒有行賄，不必也不可能行賄，司法是正義的最後一道防線，冤判錯判是對司法最直接的傷害。

全案緣於，王令麟因東森力霸掏空案於民國102年遭判刑3年10月定讞，同年11月入獄服刑；他入獄服刑後爆出行賄獄政官員，藉此在獄中換來特權，台北地檢署104年1月間依違反貪污治罪條例等罪，起訴前台北監獄副典獄長蘇清俊、前台中監獄副典獄長趙崇智、王令麟、王令麟秘書胡曉菁等23人。

台北地院歷經4年多審理獄政弊案，今天宣判，認定王令麟成立交付賄賂罪，判處2年2月徒刑，褫奪公權3年。全案可上訴。