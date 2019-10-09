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捷運三鶯線落選2廠商 提告新北市府今遭駁回

2019-10-09 17:46聯合報 記者賴佩璇／即時報導

新北市政府採購處2016年決標捷運三鶯線工程，宣布榮工工程團隊得標，落選的中華工程團隊不服提告請求撤銷審標處分及決標處分。台北高等行政法院認為，榮工團隊並無投標文件不符合招標文件、偽造或變造投標文件情事，因此判採購處勝訴，經上訴，最高行政法院今駁回確定。

三鶯線是時任新北市長朱立倫政見「三環三線」捷運建設，起始預算340億元，後追加到502億元，金額龐大。2016年3月28、30日新北府採購處公開招標，有3組廠商參與投標，分為「榮工工程、日商日立與義商安薩爾多」、「中華工程、德商西門子、韓商現代樂鐵」、「工信工程與加拿大商龐巴迪」。

同年4月13日，採購處進行資格審查，審查結果為中工及榮工兩組投標廠商資格審查符合規定，可參加評選簡報。5月16日，採購處辦理第2次招標決標會議，評選結果是榮工團隊為最有利標廠商，因而決標予之。中工不服提告，主張安薩爾多所提廠商特定資格工程「實績證明」，與工程投標須知規定不符。

一審查出，實績證明文件確已符合投標須知規定，且「安卡拉CBTC系統工程」已符合國內外捷運工程實務上所謂「實質完工」程度，則實績證明文件中、英譯文記載與「安卡拉CBTC系統」於2016年4月1日的實際工程進度相符，無投標文件內容與真實情況不符情事，無偽造、變造情事，判採購處勝訴。

中工提上訴。最高行指出，該採購案係將審查、作業程序劃分為形式審查、資格審查、評選及決標等不同階段遞次進行，評選作業程序是以「前階段資格審查程序」為基礎；經採購處於資格審查程序所為的審標處分認定資格符合招標文件規定者，始得列為評選對象，接續進行後階段評選作業程序，依評選結果決標予最有利標廠商。

因此，對於經審標處分認定資格符合規定的投標廠商，其他廠商如對該合格廠商所投資格文件合法性有爭執，應對審標處分提起行政救濟，尚不得於後階段評選程序，再爭執評選廠商投標所提出資格文件不合法，主張評選決定或決標處分有違法事由，請求撤銷決標處分。

中工主張安薩爾多公司提出「安卡拉捷運CBTC系統工程實績證明文件」，不符合投標須知規範；且其英文、中文翻譯有刻意隱匿、以不實方式陳述，而涉有政府採購法相關違法情事，這屬於採購處於前階段資格審查程序所為審標處分是否合法爭議。

合議庭表示，中工主張採購處於後階段評選程序作成決標處分違法，請求判決撤銷決標處分及該異議處理結果、申訴審議判斷，即難認為有理由，應此維持原判決。

新北市政府採購處2016年決標捷運三鶯線工程，宣布榮工工程團隊得標，落選的中華工...
新北市政府採購處2016年決標捷運三鶯線工程，宣布榮工工程團隊得標，落選的中華工程團隊不服提告請求撤銷審標處分及決標處分，最高行政法院今判採購處勝訴確定。記者賴佩璇／攝影。
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捷運三鶯線

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