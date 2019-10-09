醫院揮菜刀！ 男不滿被討債至火鍋店潑汽油揚言放火

2019-10-09 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／即時報導



陳姓男子今年8月，疑似不滿家人遭人討債，怒氣之下至北投關渡醫院，揮刀恐嚇徐姓男子，又打電話恐嚇「要放火」，並持汽油至火鍋店前潑汽油，企圖放火，幸好遭火鍋店老闆攔阻。全案日前偵結，檢方依照恐嚇危害安全罪起訴。

今年8月6日晚上8時許，陳男至親友蔡男的火鍋店拿菜刀後，騎車至關渡醫院地下室，針對從事生命禮儀工作的徐男吆喝、揮舞菜刀，涉嫌恐嚇徐男，徐報警後陳男騎車逃逸。

起訴指出，當晚徐男至火鍋店用餐，陳男打電話給火鍋店柯姓老闆娘，電話轉交給熟客徐男，陳在電話中涉嫌恐嚇「要來放火」，徐掛上電話後，在郭姓朋友陪同下前往派出所報案。

正當徐男報案之際，陳男在晚上10時許，持在加油站買的寶特瓶汽油及打火機，在火鍋店前的人行道潑灑汽油，汽油灑滿人行道，也灑在自己身上，並拿出打火機，蔡老闆見狀後，立即上前喝斥，並奪下打火機及寶特瓶，隨即騎車離去，不久後，陳再度返回現場，遭警方當場查獲。