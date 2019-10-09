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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

法官比方「吳音寧到北農」 郭建宏告陳郁秀敗訴

2019-10-09 17:05聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

華視公司前總經理郭建宏自訴公廣集團董事長陳郁秀公然指責他無法落實公廣集團的經營理念，犯加重誹謗罪，台北地院判陳郁秀無罪；台灣高等法院今駁回郭上訴，陳郁秀無罪確定。

高院開庭時，法官數度勸和，還以NBA選秀為例，指「每個人都覺得自己好」，每個人都希望「選我、選我」，最後卻失望，希望雙方能站在對方的位置考量。

2018年1月11日，華視董事會決議因郭建宏領導力不足、管理能力可再加強、預算編列缺乏正確性、個人交際費用控管、缺乏對內部稽核功能的尊重，通過郭的不適任案，郭被拔官。郭建宏反擊，稱他到華視時，節目部只剩3個導播、8個攝影師，華視10年只開過3檔戲，他找張菲做節目創下高收視率，董事會卻用抽象理由要他下台，對陳郁秀提加重誹謗。

北院審理期間，郭說，一輩子在錢上沒有瑕疵，但陳郁秀卻開記者會以幾張核銷發票抹黑他、傷他名節，希望法院能還他清白。陳郁秀則說，郭先對外宣布被解職，她才出面澄清，她很肯定郭建宏的專業能力與對華視的貢獻，只因公廣集團有政策目標，雙方理念不合，難再合作。北院認為陳郁秀所言行與加重誹謗罪構成要件不符，判她無罪。

郭主張，陳郁秀在記者會上發出「總經理評核書面資料」，羅列「領導力不足」、「管理能力可再加強」、「對於董事會及監事會議結論未能適時執行」、「預算編列缺乏正確性」、「節目製播缺乏前瞻性及差異性」、「個人交際費用控管」、「缺乏對內部稽核功能的尊重」等7點事項，是不實指控。

高院開庭時，法官表示從一審判決或雙方提出的事項來看，郭建宏像是「誤入叢林的兔子」，像是吳音寧到北農上班，在民間公司或許可以這樣做，但每個人都有自己的職務立場，董事長不處理也不行，「社會會放了她嗎？」。郭回說「是誤入叢林的老虎」。

法官再表示，不管判決結果如何，媒體都會報，屆時事件再掀一次是好還是不好？「律師是收你費用的，有沒有做最好的構想？我不知道」，希望當事人退一步想。

高院認定華視為公廣集團成員之一，說明總經理的解任適當性與否事涉公益，無證據證明陳郁秀違法、濫權，而發給媒體的「總經理評核書面資料」和說明，屬事實陳述的意見表達，不是謠言，無誹謗惡意。

資深電視人郭建宏(左圖)自訴公廣集團董事長陳郁秀加重誹謗，一審敗訴，高等法院今再...
資深電視人郭建宏(左圖)自訴公廣集團董事長陳郁秀加重誹謗，一審敗訴，高等法院今再駁回郭上訴。圖／聯合報系資料照
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陳郁秀台灣高等法院攝影

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