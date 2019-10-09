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獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13聯合報 記者王聖藜／台北報導

2014年爆發的「獄政弊案」，台北地檢署指控東森集團總裁王令麟行賄前台北監獄典獄長蘇清俊等獄官，依貪汙罪起訴全案；台北地院今天宣判，蘇清俊被判處有期徒刑16年，褫奪公權13年，王令麟被判刑2年2月，褫奪公權3年。可上訴。

檢方起訴時認定，因掏空案入監獄服刑的王令麟透過女心腹胡曉菁向獄官行賄，蘇清俊被收買後，囑咐部屬帶王參觀各個教區工場，以副首長職權規畫專用圖書管理室給王令麟使用；此外，王令麟經由胡曉菁行賄，胡女平時以干貝、水果禮品打點蘇清俊，蘇想去東森旗下的宜蘭海洋溫泉酒店度假，胡女即安排蘇與妻子住宿。

同案檢方起訴23被告，也指控台中監獄前副典獄長趙崇智、宜蘭典獄長前吳載威等收受不正利益，另有有祖興華、周秉榮、張文發、柯書宇等獄官一併被訴。

王令麟今年7月24日辯論庭中喊冤。他說，號稱史上最大的獄政弊案「竟是5片牛肉和1組SKII？！」，對照前營建署長葉世文、行政院前秘書長林益世的行賄案，這件「應是史上最好笑的行賄案」。

王令麟說，檢方的控訴是汙衊監所管理員，更汙辱他，檢察官指控他行賄、在北監擁有專屬辦公室、利用圖書管理室接見員工辦公、訂閱6份報紙，有專屬電動剃頭刀，但指控卻沒有行賄款，基於禮尚往來致贈的水果禮盒、代購的保養品或牛排，也沒有法律上的對價關係。

東森集團總裁王令麟。本報資料照／記者趙容萱攝影
東森集團總裁王令麟。本報資料照／記者趙容萱攝影
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王令麟典獄長監獄

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