獨／亞錦賽台中開打 連儂牆牽動敏感神經 市警局頭痛

2019-10-09 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



香港反送中運動引發警民衝突，台中市在8月間就有公民團體在西區台灣大道、美村路地下道，發起連儂牆的聲援活動，雖然依據法規，地下道張貼廣告物，需由認養人提出申請，該地下道是由百貨公司，而非公民團體認養，當時要保留或拆除，就有引發議論，市府建設局最後定調「不拆也不罰」，然而14日亞錦賽將在台中市開打，屆時會有來自大陸、香港的隊伍參與，屆時若有人藉機破壞，市警局如何處理？據查，市警局已在今天開會時，要求轄區警分局「密切觀察、妥善處置」。

來台自由行的大陸李姓男子涉嫌在7日時，撕毀台灣大學校園內連儂牆的反送中海報，全案由台大學生會提告後，李遭檢方處分緩起訴，支付3萬元緩起訴處分金，並在8日晚間交由移民署驅逐出境。連儂牆挑動兩岸敏感神經，台中市西區台灣大道、美村路地下道也有由公民團體發起的連儂牆，由8月分發起後，由聲援民眾張貼紙條迄今。

因為台中市也有連儂牆，加上2019年亞洲棒球錦標賽14日將在台中市洲際棒球場開打，有來自香港、大陸、日本、韓國、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡等隊伍參與，屆時台中連儂牆有可能挑動敏感神經。

據透露，台中市警局今天上午開會時，也特別指示轄區分局要「密切觀察、妥善處理」，不要讓衝突升溫，影響賽事與社會穩定。

據了解，香港隊下榻的台中金典酒店，緊鄰的地下道就是台中連儂牆的所在地，中國隊下榻的飯店則是距離5公里外的台中福華飯店，台中市警局擔心台大校園連儂牆海報遭撕毀的狀況重演，因此今天特別指示轄區分局要掌握相關狀況，避免衝突升溫。

根據中市陸橋地下道管理要點規定，張貼廣告物必須是由認養人提出申請，或是張貼市府政令宣導及民間捐贈的公益性廣告，但當時公民團體發起台中連儂牆活動時，並沒有委由認養的百貨公司提出申請，引發議論後，市府認定是言論自由的表現，由建設局定調「不拆也不罰」，不過在亞錦賽舉辦期間，若有人前往破壞時，警方如何處理，今引發基層討論。