男大生涉潑化骨水致人於死 校方：高關懷學生

2019-10-09 14:38 中央社 高雄9日電



林姓男大生剛錄取高醫大時，涉及向約80歲傅姓男子潑俗稱「化骨水」的氫氟酸，致人於死，雄檢依殺人罪嫌起訴後移審法院。校方今天回應林生為高關懷學生，將依判決和規定處理。

對於這起學生涉殺人案，高雄醫學大學說明，林生於入學前的行為遭起訴，目前確為本校在學學生，涉案行為於入學之前，就學期間正進行法律審議程序。

高醫大表示，林生為學校高關懷學生，入學後校方即主動關懷並啟動校內關懷輔導機制，知悉入學前的涉案行為後，結合系主任、導師等成立多方位專案輔導小組輔導諮商，在維護校園安全的前提下，協助提供心理支持與輔導，並勇於面對司法。

高醫大表示，對於學生入學前的犯錯行為，也希望能透過校園教育來讓學生有回歸社會的機會，校方也絕對尊重司法並將依法律最後判定，依校內程序與規定辦理。

高雄檢警查出全案起因於去年7月間，林男涉因爭搶練舞場地與傅男發生爭吵，並動手推倒對方致撞傷，民眾協助傅男送醫無大礙，並報警處理依違反社會秩序維護法裁罰林男新台幣3000元。

不料，林男再以高醫大統編及謊稱做實驗向店家購買氫氟酸，於去年8月間潑向傅男致重傷死亡，腿部也灼傷的林男逃逸住院8天，檢警於去年9月間查知案情偵辦，也查出林男患有情緒障礙等症狀及證明。

高雄地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴指出，被告林男明知俗稱蝕骨水、化骨水的氫氟酸有劇毒，會直接穿透組織與骨頭及其他器官致受影響，可能致他人死亡，除以電擊棒電擊傅男，並潑灑氫氟酸於頭部、後腦杓、身體正前方部位後，隨即逃離，檢方指揮警方追查出林男涉案，偵結起訴。