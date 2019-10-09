殺死直播主說「只想保護她」 他痛哭再度下跪磕頭道歉

2019-10-09 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



男子廖晏霆去年持刀刺殺再徒手勒斃直播主前女友邱喬琪，一審依殺人罪判他15年，案件上訴，高等法院今天開庭，廖當庭下跪向邱的父親磕頭道歉，但邱父不領情痛罵「一輩子也不會原諒你」；廖晏霆並非第一次向家屬下跪道歉，他一審最後辯論庭也向死者父母磕頭道歉；法官諭知11月6日宣判。

廖晏霆和邱喬琪原為交往3年多的情侶，去年2月分手後。廖不甘心，去年5月22日傍晚帶水果刀至邱女住處樓梯間等候，趁對方開門時持刀推入屋內，企圖挽回感情並作勢自殺。邱女多次想奪門離開，遭廖在門口阻擋，廖拿刀朝她左後背猛刺，邱女逃往屋內，反遭廖的左手勒頸，送醫不治。一審認定死者身上兩處刀傷傷口深度達5、6公分，顯見下手凶狠，死者受傷時，廖再上前用手勒頸，直到對方無力抵抗才鬆手，一審判15年。

高院今天開庭，廖晏霆供稱他沒有故意殺害邱女，並說「法院怎麼判我都接受」，起身對邱父鞠躬，邊哭邊道歉，表示「如果我不存在，是不是可以讓你不要這麼難過」、「我沒有想要傷害任何人」、「我很愛你女兒」、「我只是想保護她」、「沒辦法原諒自己」等語。庭後，廖晏霆還押前突然跪地磕4個響頭道歉。

邱父聽完廖晏霆說的話，氣憤難耐地回應，「我一輩子都不會原諒你」，女兒這麼可愛，廖卻讓他們傷心超過一年，他要廖摸自己的良心，「你敢說，我不想聽」，語畢忍不住流淚。

廖晏霆今天並非第一次向邱父下跪磕頭道歉，台北地院一審言詞辯論時，他也痛哭、發抖下跪向邱女父母磕頭道歉，「叔叔、阿姨對我很好，對不起，我卻害你們那麼痛，希望你們找得回原來的快樂」，也說他永遠不會原諒自己。