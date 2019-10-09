慶富案15億元紛爭 陳慶男疑脫產逆轉判有罪

2019-10-09 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



慶富公司董事長陳慶男曾簽發15億元本票給前執行長簡良鑑，事後翻臉不認帳，簡認定15億為獵雷艦標案的酬勞，聲請強制執行後，質疑陳慶男夫妻涉故意脫產，再向法院自訴損害債權。一審判夫妻無罪，上訴後，高雄高分院認定陳慶男轉讓持有全數股份給妻子或子公司，依共犯損害債權罪，改判陳1年半、陳妻半年，得易科罰金，可上訴。

簡良鑑自訴主張，他籌畫協助慶富公司在2014年10月間標得國防部海軍獵雷艦349億採購案，並與陳慶男約定此標案履約利益百分之30當他的酬勞，在他離職之際，2015年7月27日將此「履約利益百分之30」權益，以15億元讓與陳慶男，約定分9期給付，陳也簽發15億本票作擔保。

但陳慶男沒依約付錢，簡良鑑向高雄地院聲請強制執行本票獲准，陳2016年1月22日收到裁定抗告也被駁回確定，陳卻為規避債務，同年就將持有的慶富公司等4家公司股份轉讓妻子陳盧昭霞，另還將慶洋投資等5家股份轉出到其他子公司，簡良鑑認為此舉已損害他的債權。

陳慶男審理時辯稱，「以前就有財物移轉規劃」，股票移轉並非損害債權；陳盧昭霞則稱根本不知情有股票移轉給自己。

一審法官認為，陳慶男在簡良鑑取得強制執行名義的幾個月前就轉出股份，至於另有股份在之後轉出，也屬陳正常對財產處分，不構成損害債權。

上訴後，二審合議庭認為陳慶男在2016年1月收受強制執行裁定，同年2、3 月間陸續轉讓股份給陳盧昭霞或豐國公司、慶鴻公司，可見陳是避免遭強制執行，讓簡良鑑求償困難性增加，主觀上有損害債權的意圖。