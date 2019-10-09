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無照飆車撞死3人 辯年輕不懂事求二審輕判

2019-10-09 13:19中央社 台北9日電

22歲男子謝亞軒去年10月間在台北市南京東路飆車，失控撞進騎樓造成3人死亡，一審判謝男13年徒刑。二審今天開庭，謝男表示自己還年輕不懂事，請求法院輕判；二審訂30日宣判。

全案緣於，謝亞軒與黃佑呈去年10月11日傍晚開車在馬路上狂飆，行經南京東路4段附近、台北小巨蛋前，謝亞軒駕車失控先撞上停在路旁的一輛貨車，再衝入人行道，造成在貨車旁卸貨的黃姓夫妻及人行道上的謝姓保全傷重送醫不治，釀3死。

台北地檢署偵辦後，依妨害公眾往來安全致人於死等罪起訴謝亞軒與黃佑呈。

一審台北地方法院認為謝亞軒與黃佑呈均無駕駛執照，謝亞軒危險駕駛因而肇事致3人死亡，惡性重大，沒有悔意，判處13年徒刑；黃佑呈則判處11年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天再開庭，謝亞軒表示，他承認自己過失致人於死，但否認競速飆車致人於死，當時大學剛休學，因為沒有駕照，就以朋友名義租車；黃佑呈則否認與謝亞軒相約競速飆車，將責任全都推給謝亞軒。

謝亞軒在庭上強調，自己年輕不懂事，願意為自己的行為負責，請法院給他一個機會，他願意用餘生賠償；黃佑呈也說，請求法院輕判。

二審合議庭庭末諭知本件辯論終結，訂於10月30日宣判。

人行道駕照台灣高等法院

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