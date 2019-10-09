獨生女逆倫教唆男友「殺我媽」 擬送精神鑑定

2019-10-09 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄報導



高雄市王姓婦人在大社金龍果菜市場時，慘遭男子以利刃刺喉慘死。業經檢警深入追查發現，死者19歲鄭姓女兒疑不滿情路受阻，涉嫌教唆21歲韓姓男友殺害母親，情侶檔雙雙遭依教唆殺害直系尊親屬、殺人罪嫌起訴，檢方求處無期徒刑。橋頭地院今上午召開準備庭，涉嫌教唆弒母的鄭女一開庭就直說「知道錯了」，法院依辯護律師請求，將送凱旋醫院進行精神鑑定。

起訴指出，鄭女、韓男自去年開始交往，但鄭女父母管教甚嚴，不許鄭女交男友，且平日出門均得由王婦陪同出門，導致鄭女、韓男見面時間不多，只能趁空檔約會見面；長久下來，陷入熱戀的鄭女對父母管教感到厭煩，於是動心起念教唆男友動手殺害母親，甚至在韓男殺意動搖時，一再威脅「我看我們不用試婚紗了」、「不然我們就分手」，兩人密切討論行凶計畫，雙雙遭起訴。

在押的鄭女、韓男今上午列席準備庭，均不否認客觀犯罪事實；鄭女開庭時僅對法官說「知道錯了」，韓男也表示，有在看守所寫悔過書，當庭呈給審判長閱覽。

韓男委任律師辯護說，當事人是因太愛女友，才會失去理智判斷下殺手，請求送精神鑑定；鄭女委任律師也辯護說，當事人不斷反覆說及閻羅王、妖精、神明等字詞，且在她過去求學過程中，師長曾懷疑她智能不足，建議就讀特殊教育，認為她在先天智能、後天家庭管教等面向都異於常人，向法院聲請送凱旋醫院精神鑑定，調查釐清犯罪當下精神狀態。

然而，檢察官直指，鄭女、韓男已在犯案前謀議數日，目標明確，且曾提到「怕被警察殺」，認為應不符合刑法第19條，辨識行為能力顯著減低要件，「送精神鑑定曠日廢時又耗費司法資源」，應無須送精神鑑定，但仍尊重法庭。

審判長表示，尊重辯護人請求，或許能透過精神鑑定，有助多方判斷鄭女、韓男犯罪動機及在犯可能，同意將兩人送凱旋醫院精神鑑定，並擬調取二人就學相關資料，再詢問高雄少年及家事法院協助查訪意願，作為量刑考量。

鄭女父親今也有出席聽庭，被法官詢問意見時，他直說「對社會感到抱歉，作父母的難辭其咎」，也表示之前多次探視女兒，女兒也一再道歉懺悔，願原諒女兒；另對於下殺手的韓男，鄭父只說，到目前都未見韓家人有所表示。韓男透過委任律師當庭表示，羈押期間曾多次寫信回家，希望家人來探視，都未有回音。