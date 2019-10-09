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李佳芬第3度委律師 告主播名嘴妨害名譽

2019-10-09 13:53中央社 雲林縣9日電

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天第3度委由律師，到雲林地檢署遞狀告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴和國民黨資深黨員鄭佩芬涉妨害名譽等罪，且不排除有第4波告訴。

李佳芬委任律師郭羿廷、郭瓊茹及張捷安今天前往雲林地方檢察署遞狀控告。郭羿廷說，安幼琪在今年6、7月節目上提到韓國瑜有小三和李佳芬干預人事，以及位於雲林縣農舍旁有豪華別墅等不實言論。

李佳芬的律師團指出，外界指稱李佳芬是以「以訟止謗」或者是「用訴訟給媒體壓力」，此部分有所誤會，距離選舉不到100天，法律要還李佳芬公道也是選後的事情。

郭瓊茹表示，張雅琴在節目上講韓國瑜一週只上班3天，而鄭佩芬指稱李佳芬干政、安插人事，以上不實言論均未查證。憲法有保證言論自由和新聞自由，可是媒體人在製作節目前應注意到事實查證和公平性。

律師團向媒體說明此次提告內容時，第1波被告、高雄市第6選區（包括鼓山等5個行政區、苓雅區61個里）立委參選人吳佩蓉在後方舉牌嗆聲，認為李佳芬已經化身東廠，以各種欲加罪名興訟，意圖箝制新聞與言論自由。

李佳芬委任律師在今年9月17日和23日分別針對張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫及不實報導的記者等人提告，今天為第3波告訴，記者追問律師是否有第4波告訴，律師們回應，司法是被動的，尊重當事人的決定。

李佳芬韓國瑜張雅琴

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