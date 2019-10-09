前職棒球星王傳家被控通姦案 無罪確定

2019-10-09 13:56 中央社 台北9日電



前職棒球星王傳家被胡姓妻子指控與杜姓女子婚外情，一審判決無罪。案件上訴二審，期間王傳家與妻子協議離婚，女方撤回訴訟，二審今天以罪證不足為由，判處王傳家無罪確定。

全案起於王傳家妻子胡姓女子於民國106年11月4日凌晨，與友人及徵信社業者前往杜姓女子位於新北市三峽區的租屋處，發現王傳家與杜女赤身裸體共處一室、同床共眠，因此提出告訴。

台北地方檢察署認定王傳家與杜女發生性行為，以王傳家涉犯刑法通姦罪嫌，杜女涉犯刑法相姦罪嫌，將2人提起公訴。

一審台北地方法院審理後，認為相關證據只能證明王傳家與杜女有愛撫親熱行為，無法證明有性器官結合，與通姦要件不符，3月間判決無罪，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今年5月開庭，王傳家與杜姓女子均作無罪答辯，王傳家妻子以告訴人身分出庭表示，希望好聚好散，而一審無罪判決令人痛心，形同為王傳家與杜女背書，讓他們可以出雙入對，被害人只能忍氣吞聲，對被害人相當不公平，期望法院作出公平、公正判決。

王傳家與胡女在日前達成協議離婚，胡女撤回所有民刑事案件；但本案因繫屬二審不能撤回，二審合議庭依法作出判決，並於今天宣判。

合議庭指出，雖然王傳家律師不斷主張刑法通姦罪違憲，但因本罪未經大法官宣告違憲，因此依照本罪構成要件審查，無法證明本件被告有性器官結合，仍與通姦要件不符，因此仍認定本件罪證不足，判處王傳家與杜女無罪，全案確定。