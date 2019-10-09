警察飆罵自己人三字經、臭俗辣 法官卻判他不用賠錢

2019-10-09 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



台北市警中正第二分局警備隊沈姓警員前年辱罵黃姓同事「臭俗辣」、「X你娘」等語，被檢方起訴，沈被依公然侮辱罪判拘役10日，得易科罰金確定；民事部分，黃求償100萬元，但台北地方法院認為，雙方已由警備隊長調解也口頭同意，可見雙方均同意互不追究，黃再提告已經違反和解契約約定、誠實信用原則，判黃敗訴，沈免賠，可上訴。

沈、黃2人衝突不只一件，兩人2017年7月曾互告鬧進地檢署，黃當時指沈在公務LINE群組以「他媽的」、「小人」、「臭俗仔」、「鱉三」、「同性戀」罵人，經警備隊長調解後，沈、黃偵查中撤告。

沈2017年12月10日下午在警備隊5樓大廳，公然以髒話、「臭俗辣」、「你哭爸喔」等語侮辱，黃不滿提告，沈被起訴，法院審理時，沈坦承不諱，被判拘役10日，得易科罰金確定。

民事部分，黃主張被侮辱後名譽受損，身心受到極大傷害，雙方並沒有達成和解，因此向沈求償100萬元。沈抗辯，兩人已經警備隊長調解，雙方口頭同意和解，既然黃同意和解，就不能提起本件民事訴訟。