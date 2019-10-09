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被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13聯合報 記者李京昇／雲林報導

高雄市韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師，到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬涉嫌加重毀謗、妨害名譽。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天再度委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安，前往雲林地檢提出第三波告訴，張捷安說，佳芬姐提告後收到很多訊息，都表達感謝也虛心接受指教，但外界指稱「以訟止謗」只剩下「告、告、告」這種說法存在誤會，「以訟止謗」恐怕是理想中的狀態。

張捷安表示，選戰只剩不到一百天，大家也知道案子提告經調查審理，要還當事人公道也是選後的事情，但對於漫無邊際的不實惡意攻擊，當事人都無法透過法律程序保護自己，如何說服社會法治是有價值的。

郭羿廷、郭瓊茹等人說，關於 「公眾人物需要被更嚴格的檢驗」這個論述是對的，但是不是沒有底線，公眾人物有沒有最低的人格權，不應公眾人物就可以被任意踐踏。

郭羿廷、郭瓊茹表示，針對今天狀告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬部分，主因安幼琪等人在政論節目或網路上，指稱韓市長有小三、雲林農舍旁還有豪宅。

並沒有任何事實依據，誇大其辭在節目上公開指稱李佳芬安插閨蜜、親信在高雄市政府擔任要職等不實言論，今天所提出的告訴事實，都是依法進行檢視而具有意義。

律師團表示，新聞自由最大的根據是公眾有知的權利，但是發表與事實顯然不符的造假消息或惡意轉載，甚至搞假的查證程序，作為逃避法律責任的合理化藉口，都是打著民主的反民主行為。

媒體最後問到，選前剩不到100天，會不會持續有提告動作，律師團指出，司法是被動，權益受到損害的時候，不排除提起訴追，委託人只想打一場乾淨的選舉，不會主動提告，只會因為不實言論或惡意攻擊，依法提出告訴。

先前也被李佳芬提告的高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉，今天也特地到雲林提出四點聲明，表達強烈譴責。

媒體問到吳佩蓉指稱李佳芬是意圖箝制新聞與言論自由，律師團回應，吳佩蓉不應該把自己的恣意妄為用言論自由當作保護傘，這才是濫用言論自由，但還是尊重吳的言論自由，且委託人的名譽受到侵害已是事實，因此才會提出告訴。

高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、...
高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬。記者李京昇／攝影
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高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、...
高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬。記者李京昇／攝影
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李佳芬高雄市韓國瑜

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