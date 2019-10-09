被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林報導



高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天再度委任律師，到雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬涉嫌加重毀謗、妨害名譽。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬今天再度委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安，前往雲林地檢提出第三波告訴，張捷安說，佳芬姐提告後收到很多訊息，都表達感謝也虛心接受指教，但外界指稱「以訟止謗」只剩下「告、告、告」這種說法存在誤會，「以訟止謗」恐怕是理想中的狀態。

張捷安表示，選戰只剩不到一百天，大家也知道案子提告經調查審理，要還當事人公道也是選後的事情，但對於漫無邊際的不實惡意攻擊，當事人都無法透過法律程序保護自己，如何說服社會法治是有價值的。

郭羿廷、郭瓊茹等人說，關於 「公眾人物需要被更嚴格的檢驗」這個論述是對的，但是不是沒有底線，公眾人物有沒有最低的人格權，不應公眾人物就可以被任意踐踏。

郭羿廷、郭瓊茹表示，針對今天狀告年代主持人安幼琪、追加告訴年代主播張雅琴、媒體人鄭佩芬部分，主因安幼琪等人在政論節目或網路上，指稱韓市長有小三、雲林農舍旁還有豪宅。

並沒有任何事實依據，誇大其辭在節目上公開指稱李佳芬安插閨蜜、親信在高雄市政府擔任要職等不實言論，今天所提出的告訴事實，都是依法進行檢視而具有意義。

律師團表示，新聞自由最大的根據是公眾有知的權利，但是發表與事實顯然不符的造假消息或惡意轉載，甚至搞假的查證程序，作為逃避法律責任的合理化藉口，都是打著民主的反民主行為。

媒體最後問到，選前剩不到100天，會不會持續有提告動作，律師團指出，司法是被動，權益受到損害的時候，不排除提起訴追，委託人只想打一場乾淨的選舉，不會主動提告，只會因為不實言論或惡意攻擊，依法提出告訴。

先前也被李佳芬提告的高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉，今天也特地到雲林提出四點聲明，表達強烈譴責。