台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



男子謝亞軒雨天下班尖峰時間與友人黃佑呈在台北市區分駕2車競速，謝開的車，衝進騎樓撞死3人，台北地院依無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪判謝、黃各13、11年徒刑。高等法院今辯論終結，謝表示願意用餘生來彌補，黃則只願賠罹難者1人100萬元，審判長則嘆「年輕人只顧自己爽，不管別人危險」。

去年10月11日傍晚近6點，謝亞軒開著租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈開的白色轎車，2車競速從台北市「小巨蛋」旁的健康路一路狂飆，再右轉南京東路4段，謝為閃避安全島、水漥，急速90度右轉，車子失控衝進騎樓，當場撞死保全員、從事資源回收的一對夫婦共3人。

謝亞軒對被控飆車害命不服，只承認刑度較輕的過失致死罪，不承認公共危險致死罪；謝告訴北院法官，他沒有飆車競速，「我只是想跟車而已」、「我平時不會開快車」。

謝肇禍後，檢察官另查出他在飆車害命的前10天吸大麻，一審已依施用二級毒品罪判處他有期徒刑3月。謝另被指控為替朋友追討5萬元債務，在大街砍人，一審也依重傷害罪判刑5年4月。

高院今開庭時，謝亞軒仍自認犯「過失致死」，黃也表示沒要競速。審判長詢問大學休學中的謝為何用別人的名義租車？謝答「打算去南部玩」，但法官質疑「租了好幾天了怎麼還在台北？」。

謝亞軒稱事發時「方向盤轉不回來」，但事後證明車輛無故障，謝說「反應不過來」。黃佑呈則因「貪圖方便」而兩度行駛公車專用道，審判長詢問「你有觀察謝的車子跟上了沒嗎？」，他說「沒有」；審判長質疑若一起約去吃晚餐，在前方帶路卻行駛公車專用道、還不注意同行有人跟上沒？