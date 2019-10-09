桃機二航廈擴建工程收賄弊案 林佳龍：跟跑滑道無相關

2019-10-09 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北報導



桃園機場第二航廈擴建工程案8月爆出工程弊案，有立委質疑工程發生貪汙，航機安全堪憂。對此，交通部長林佳龍說，涉案工程跟跑滑道沒有相關。

針對第二航廈擴建工程案，桃機公司幹部涉嫌收受回扣，昨天桃園地檢署召開偵查庭，被收押的吳姓工程師認罪繳贓款百萬，獲得交保，另一收押共犯林姓工程處長，則仍在羈押中。

立委童惠珍今天上午在交通委員會上質疑，工程發生貪汙，航機安全在哪裡？