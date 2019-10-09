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桃機二航廈擴建工程收賄弊案 林佳龍：跟跑滑道無相關

2019-10-09 12:02聯合報 記者曹悅華／台北報導

桃園機場第二航廈擴建工程案8月爆出工程弊案，有立委質疑工程發生貪汙，航機安全堪憂。對此，交通部長林佳龍說，涉案工程跟跑滑道沒有相關。

針對第二航廈擴建工程案，桃機公司幹部涉嫌收受回扣，昨天桃園地檢署召開偵查庭，被收押的吳姓工程師認罪繳贓款百萬，獲得交保，另一收押共犯林姓工程處長，則仍在羈押中。

立委童惠珍今天上午在交通委員會上質疑，工程發生貪汙，航機安全在哪裡？

林佳龍說，目前五六年有46個案子正在了解中，程序不完備的會再追究，涉案工程跟跑滑道沒有相關。

交通部長林佳龍。記者黃義書／攝影
交通部長林佳龍。記者黃義書／攝影
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貪汙林佳龍桃園機場

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