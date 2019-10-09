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不滿8000元遭強制執行 男怒砸台南分署玻璃窗

2019-10-09 12:02聯合報 記者邵心杰／台南報導

台南市李姓男子滯欠健保費8000多元，經行政執行署台南分署催繳未果，郵局存款遭強制執行，他上月23日到分署理論，情緒激動，稱未住在戶籍地，沒收到通知書，憤而拿起自行攜帶的啞鈴砸毀玻璃窗，現場人員當場嚇傻眼，緊急報警處理，經警方將李帶回，「這可是史上頭一遭」台南分署呼籲民眾應保持理性。

警方調查，目前仍有事證尚待釐清，屆時，全案將依毀損及妨害公務罪嫌，將李函送法辦。

台南分署表示，李姓男子滯欠健保費8000多元，因郵局存款遭台南分署強制執行，到場時即情緒激動，表示現住永康區，未住在戶籍地，曾申請變更送達地址，為什麼沒收到通知，並拿起自行攜帶的啞鈴砸壞玻璃窗。據 了解，許多民眾因遭強制執行，頂多對相關人員大小聲，但持啞鈴砸毀玻璃窗可是史上頭一遭，分署也加強安全戒備。

台南分署表示，經向該股執行人員了解案件執行經過，李未曾向該股申請變更送達地址，同時呼籲民眾如有因欠款而遭移送台南分署強制執行，應保持理性，與執行人員協商解決之道。

台南分署強調，如存款遭受台南分署強制執行扣款，該存款確為民眾及共同生活親屬生活所必需，可檢具相關資料，向台南分署申請，經審查該項扣押存款確實為民眾生活所必需者，可退還民眾。如民眾經濟上有困難，無法一次完納者，也可向台南分署申請分期繳款。

此外，民眾如果失業或生活困難，除可透過台南分署愛心社提供民眾協助外，也可幫忙轉介至就業服務站、社會局、慈善團體等合適的福利機構，結合公私資源，協助民眾度過難關。

李姓男子拿起自行攜帶的啞鈴砸毀玻璃窗，現場人員當場嚇傻眼，緊急報警處理。記者邵心...
李姓男子拿起自行攜帶的啞鈴砸毀玻璃窗，現場人員當場嚇傻眼，緊急報警處理。記者邵心杰／翻攝
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