男大生潑老翁「化骨水」致死遭起訴 校方：尊重司法

2019-10-09 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



高雄市18歲林姓男大生去年與一名80歲老翁因爭奪跳舞場地起爭執，竟到化工行購買「化骨水」的氫氟酸潑灑老翁報復，導致老翁當場遭化學灼傷，掙扎行走百公尺求救未果，最後中毒倒地身亡。高雄地檢署今年7月將林生依殺人罪嫌起訴，林生目前就讀的高雄醫學大學表示，該生是在入學前涉案，目前表現穩定，校方尊重司法，會依最後判定，依相關程序與規定辦理。

高醫大校方表示，林姓學生目前正常在學，各方面表現穩定，因屬特殊管道入學，校方在進行關懷時，該生主動告知入學前涉案行為，立即成立多方位專案輔導小組，包括系主任、導師與學務處輔導組心理師及校安人員共同輔導諮商，提供心理支持與輔導，協助林生適應大學生活，並勇於面對司法。

對於學生入學前的犯錯行為，高醫大表示，學生擁有受教權，希望透過校園教育讓學生有回歸社會的機會，也尊重司法最後判決，依校內程序與規定辦理。