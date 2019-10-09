客家大老不滿遭爆關說求償百萬元 法官判周刊免賠！

2019-10-09 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



台北市大安區龍生里長、客家大老沈鳳雲去年被周刊報導，台北市客委會時任主委曾有年為了巴結他，逼專員請調，再破格讓沈的姪孫上任代理。沈不滿提告向周刊、記者等人求償100萬元，台北地方法院認為周刊報導前已合理查證，因此判沈敗訴，可上訴。

沈鳳雲提告主張，鏡週刊以「巴結客家大老沈鳳雲換狀元 北市客委會驚爆人事黑幕」為標題，指曾年有為巴結他，在招考新人時，逼迫九職等專員自願請調，再不錄取甄選第一名八職等公務員，最後破格讓七職等、他的姪孫代理職務。

沈指出，鏡週刊暗指他介入客委會人事，還打壓其他職員，報導並非事實，已經侵害他的名譽權，提告要求周刊社長、總編輯與撰稿記者應連帶賠償100萬元並登報道歉。沈的律師先前開庭時曾引用日劇「半澤直樹」台詞，「上司的過錯是下屬的責任」，認為週刊從上到下都要負責。

周刊抗辯，報導主要是指曾年有希望巴結沈鳳雲，並無侵害到沈的名譽，另報導前也已經和台北市議員陳孋輝求證，陳也指出，曾有年執行徵選人事案似乎有為了地方勢力而未公正辦理，記者才會質疑曾年有。