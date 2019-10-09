男友在布簾外 越南按摩師性侵女大生遭起訴

2019-10-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



台北市一名女大學生和男友到按摩館按摩，卻遭本為逃逸移工的的阮姓按摩技師性侵。台北地檢署查出阮男冒用他人國民身分證，還用雙手從女方膝蓋內側用力向外扳開，今依強制性交、戶籍法等罪將他起訴。

檢警調查，女大學生「花花」上月9日晚間10點30分，和男友一同前往開封街一間按摩養生館消費，花花」選擇全身精油按摩，由越南籍31歲的阮姓按摩技師替「花花」服務，不料按摩到一半，「花花」就被阮男褪下短褲、轉成正面。

阮男隨即脫下自己的短褲，爬上按摩床跪在「花花」雙腿之間，把生殖器插入女方陰道。她發現之後，本能將雙腿夾起阻止阮男繼續進行動作，但阮男卻用雙手從女方膝蓋內側用力向外扳開，阻止女方夾住雙腿，並用手指比「噓」的動作要求勿出聲。

儘管「花花」和男友只隔著一片布簾，距離不到5公尺，但她當下震驚不敢聲張，因此被性侵得逞。「花花」隱忍和男友離開養生按摩館後，直到隔天才情緒崩潰向男友哭訴。

「花花」向警方報案並到醫院驗傷，隨後到北市婦幼隊製作筆錄。警方受理報案後立即到養生館逮捕阮姓男子。阮男坦承與「花花」發生關係，但辯稱是兩情相悅，臨時合意性交。

檢警發現，阮姓男子是在2014年8月10日來到台灣，擔任工廠技師工作，2017年成為逃逸移工。2018年間，在萬華區西門町向不明越南女子取得何姓男子身分證，冒用他人身分證後，在養生按摩館成為按摩技師。