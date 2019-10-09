13歲女兒受辱 老媽當偵探「釣」出涉案者

2019-10-09 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導



張男在服役期間透過交友軟體，認識年僅13歲少女「小紫」（化名），勸誘少女拍攝裸體猥褻照片及影片，帶少女至速食餐廳女廁嘿咻，經少女告訴媽媽，「小紫」的媽媽假冒女兒與張聯繫，釣出張在酒店見面，張為埋伏員警逮捕，雙方以50萬調解成立，台中地院依妨害性自主等罪將他判刑1年10月，緩刑5年，並罰40小時義務勞務。

判決書指出，張男於2017年11月8日入伍服兵役，至2018年10月26日退伍。他於2018年6月15日尚在服兵役時，透過交友軟體，認識當時年僅13歲的「小紫」。

張男以手機透過通訊軟體LINE，勸誘「小紫」自行拍攝猥褻行為的數位照片及影片（電子訊號），再由「小紫」透過通訊軟體LINE傳送給他觀覽。

2018年7月6日，張男以手機與「小紫」聯繫，相約於當天上午在國小門口見面，2人再一同搭乘公車前往位於臺中市區速食餐廳，前往2樓女廁內，在被害女同意情況下，由「小紫」自行褪去裙子、內褲後，兩人發生性行為。

至8月17日晚間，「小紫」將此事告訴媽媽，經媽媽報警處理並假冒女兒與張男連繫。至9月9日晚間，張邀約「小紫」前往中市兆品酒店見面時，當場為警查獲，並查扣手機。