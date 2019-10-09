比利時籍遊客手機網路不通 南警外事巡官「神救援」

2019-10-09 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南報導



比利時籍遊客米歇爾（Michel）來台灣騎自行車環島，但手機網路不通，向台南市警六分局金華派出所求援，值班員警請來外事女巡官許儷馨到所協助，許員耐心聽他娓娓道來，得知他本1日到台灣後，網路不通，無法跟在比利時老婆聯絡上，擔心老婆會掛心其安危，許儷馨協助他發電子郵件報平安，讓異鄉遊客忐忑不安的心情平靜下來。

警方說，米歇爾來自靠近法國的Rongy小鎮，是個說法語的鄉村，雖然他年事已高達70餘歲，仍不減對台灣美麗風情的期盼，執意要獨自來台當「自行車環島客」。

前天下午5點多，米歇爾來神色慌張來到金華派出所，言談中夾雜英文與法文，值班員警林郁鈞研判是背包客問路，請來外事巡官許儷馨到所協助，許員耐心聽Michel娓娓道來，原來是他自10月1日到台灣後，手機網路與電話均不通，無法跟在比利時老婆Michelle聯絡上，擔心老婆會掛心其安危。

許儷馨連忙瞭解他和妻子聯絡方式，米歇爾提供妻子email，許員便透過email幫他發信，「一切安好，明天會再嘗試與妳聯繫。」，並附上一張「平安照」，忐忑不安掛念之心，終於得以安頓。