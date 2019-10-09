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控告歐欣再提新事證 台南環盟：未撤許可不能放心

2019-10-09 11:09聯合報 記者邵心杰／台南報導

台南環盟前天收到台南地檢署公文，針對環團日前告發歐欣公司水土保持計畫的邊坡穩定分析資料有誤之嫌等，回函表示「查無事證」，環團今天上午再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請檢方重啟調查。嘉南藥理科技大學副教授陳椒華強調，市府一日不撤銷歐欣案施工許可，就不能放心。

歐欣公司表示，有關公司水土保持計畫經水利局委由技師公會審查，符合水土保持相關規範，也相信專業單位及主管單位判斷。歐欣指出，目前公司立場仍得看國家政策怎麼走？市府暫定場址為自然地景，在中央、市府政策未確定前，未來也沒辦法預測，待中央及市府政策底定後才會做後續處理。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調指出，雙十長假前夕，環團7日接到檢方以「查無事證」回覆之前對歐欣水保計畫的告發，環團緊急再整理新事證，並向檢方提出再告發。

新事證包括：一、歐欣掩埋場的底部高程為65公尺，但歐欣公司水保計畫中的邊坡穩定分析資料卻涉嫌偽造加高掩埋場高程，涉嫌偽造動機在於提高安全係數，以通過審查；歐欣公司沒有依照水土保持技術規範20條進 行所有觀測井的雨季、乾季及暴雨地下水位量測，在邊坡穩定分析資料卻憑空出現暴雨等地下水位資料，明顯涉嫌偽造，邊坡穩定分析結果也不可信，他說，歐欣涉嫌偽造，請地檢署重啟調查。

即便市長黃偉哲已宣示將該場址暫定為自然地景，陳椒華表示，市府去年12月18日通過施工許可，展延2年，直至明年12月18日止，歐欣都可依法行事，市府一日不撤銷歐欣案施工許可，就不能放心。

台南環團今天上午再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請檢方重啟調查。記...
台南環團今天上午再到台南地檢署按鈴控告歐欣公司，並提出新事證，請檢方重啟調查。記者邵心杰／攝影
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