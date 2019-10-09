恐嚇要讓衛生局長下台 醫師放話：等鄭文燦處決您！

2019-10-09 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



桃園市衛生局前衛生所黃姓主任因捲入詐領案，經檢方緩起訴處分，但他自認被前衛生局長蔡紫君構陷，在多人Line群組指名蔡貪汙，還說她拿8萬元被抓，甚至以「都聯絡好了，等鄭文燦處決您呦！」恫嚇蔡，法院審理後依誹謗、恐嚇，及公然侮辱3罪，判處黃有期徒刑5個月。

經調查，2016年9月桃園市衛生局爆發6間衛生所共12名醫師、主任，涉嫌趁民眾健檢時，未取得同意就擅自做愛滋病篩檢，藉此衝高績效向衛福部詐領700萬元，黃男（41歲）當時也捲入其中，事後檢方予以緩起訴處分。

但黃自認被蔡紫君構陷，前年10、11月間在先是在相關Line群組傳「公務員蔡紫君貪汙公款」、「蔡大局長您收錢八萬在局長室偷偷摸摸被抓」等語誹謗，又以「您是真的有病又貪心，我可憐又痛恨妳」、「大前局長蔡醫師，她是罪有應得且心眼壞」等語侮辱。

黃還說「我都聯絡好了，等鄭文燦處決您呦！」、「我都聯絡好了，選前3天，我們看市長的誠意」，暗指已聯繫具黑道背景之人，並且施壓鄭文燦將於選前3天處置蔡等語恐嚇；蔡紫君認為，自己和黃不認識，因黃發言牽涉內鬥、局處人名，認為黃不該無的放矢，事後對他提告。

檢方訊時，黃均坦承犯行，蔡也指證歷歷，加上有相關對話截圖佐證，偵結依誹謗、恐嚇及公然侮辱等罪嫌起訴他；桃園地院一審簡易庭以黃犯3個行為，為接續犯之一罪，因想像競合從重依散布文字誹謗罪判黃2個月，檢方不服提上訴。

二審合議庭認為，黃所犯3罪主、客觀之構成要件均有別，就論罪科刑部分未盡妥適，檢方上訴就行為數認定未洽、量刑過輕有理由，撤銷改判。

合議庭指出，黃身為陽明醫學系畢業高知識分子，僅因自身前案遭檢察官偵查追訴就不理性處理，多次以誹謗、侮辱及恐嚇對方，且他犯後雖坦承並自稱有悔悟之意，但僅私下向蔡用通訊軟體道歉，未見有其他誠意舉動，也沒有取得原諒，態度難認為良好。