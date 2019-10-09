勃起不能當證據 王傳家被訴通姦無罪確定

2019-10-09 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北報導



前職棒球員王傳家被控與杜姓女球迷婚外情，胡姓元配帶徵信社抓姦、蒐證，胡女控兩人妨害家庭罪，但台北地院判王傳家、杜女無罪，附帶民事訴訟部分移北院民事庭審理。王和妻子上月9日時向北院表示協議離婚，3人間承諾放棄刑、民事訴訟。高院今駁回檢方上訴，王和杜女無罪確定，審判長特別表示「合議庭認為通姦罪未違憲」，本件是沒法證明兩人性器接合，不構成通姦要件。

47歲的王傳家曾獲選國家隊，在杜哈亞運拿下金牌。檢方起訴，2017年11月4日，胡女在徵信社與警方陪同下，前往新北市三峽區大學路的出租套房抓姦，凌晨5時許，胡女進入杜女承租的套房內蒐證，王傳家與杜女赤裸站在床邊，還拿棉被、枕頭蔽體。

王傳家表示，與杜女只是在休息睡覺。杜女解釋，和朋友聚餐太晚，王傳家不方便回學校，才到她租屋處休息；她有裸睡的習慣 ，王妻闖進租屋處時，她剛洗完澡出來躺在床上，王可能已經睡覺了，兩人無性行為。

北院判決認為刑法通姦罪所要處罰的，是對違反性忠貞義務者，以最具嚴厲制裁性的刑罰制裁單純違反道德的通姦行為，限制人民的性自主權及隱私權，不僅欠缺正當化理由，且違憲法比例原則，認為通姦罪違憲。因司法實務將通姦、相姦罪的成立限縮在男性性器插入女性性器的結合，北院認為檢察官所提出的各項證據不足以證明王與杜女的性器當時已經結合，判無罪。

高院審理期間，王傳家夫妻向北院表示要離婚，王並賠償100萬元、負擔兩子學雜費。王和胡姓妻子、杜姓女球迷也同意撤回一切民、刑事訴訟，包括杜女控告胡女侵入住宅罪部分。

公訴檢察官表示，北院法官指通姦罪違憲，但法官並無違憲審查權，個人價值觀不應取代大法官解釋。檢察官指出，杜女明知王傳家已婚，兩人卻在套房內全裸共處，房內傳出呻吟聲、王傳家性器呈勃起狀態，現場的衛生紙遭王拿走，若嚴格規定通、相姦罪一定得趁兩人性器插入時抓姦在床，顯然過苛，不符合經驗法則。檢方也請法官判斷，王傳家的性器事後又回復正常狀態大小，雖然胡姓元配原諒，但是非對錯總要對社會大眾有所交代，主張改判兩被告有罪。