台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／綜合報導



台南麻豆警分局今天公布統計，108年9月份轄區麻豆、下營、官田、六甲區交通事故發生率較高之路段以市道176線18件最高，市道171線16件次之，台1線12件，台19甲線、市道174線各9件，市道165線5件，台84線、市道173線各2件、市道171甲線1件；

分析區道23件，市區道路31件，郊區道路4件，產業道路1件；而發生交通事故案件數之時段以上午8-10時發生27件最多，下午16-18時發生22件次之，其他依序為10-12時、12-14時各發生21件，6-8時發生10件，18-20時發生9件，14-16時發生8件，20-22時發生7件，22-24時發生3件， 0-2、4-6時各發生2件、2-4時發生1件。

警方説，根據分析，9月份各類交通事故的肇事原因，以未依規定讓車46最高，未注意車前狀況39件次高、未保持安全距離9件，違反號誌管制規定6件，起步未注意來車8件，違反號誌管制規定6件，逆向行駛、違規超車各5件，轉彎不當、未保持安全間隔、起步未注意來車各4件，違反特定標誌(線)禁制3件，迴車不當、未靠右行駛、超速失控、疲勞(患病)駕駛失控、穿越道路未注意左右來車、未依規定減速各1件。