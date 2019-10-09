親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53聯合報 記者張宏業／即時報導

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之夫涉勾結台化等3家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，調查局過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹還居間教唆滅證，偵訊後命黃100萬元交保，另聲押禁見潤寅業務經理張力方7人獲准。

法院裁定收押被告還包括潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、星榮物流負責人蕭良政；新纖公司員工李智剛聲押未獲准。

由於潤寅律師團人數約12人，北檢指派黑金組檢察官陳映蓁、林達、林錦鴻、洪敏超4名檢察官出庭論告，檢方出示黃呈熹教唆滅證的證據，說服法官收押7人。

誇張的是，台北地院昨天召開羈押庭前，潤寅律師團有3名律師，竟把8名被告的卷證拿到法院附近的「京典」影印店影印，且卷交給店家後人就離開，等於是讓偵查筆錄攤在陽光下，有違反偵查不公開疑慮。

北檢獲悉後立即指揮警方前往查訪並保全證據，同時調閱監視器掌握這3名律師身分，釐清有無涉及刑責或違反律師倫理。

楊文虎、王音之從2012年至2019年，透過張力方聯繫上市櫃公司，並出面向銀行貸款，林奕如負責作帳、莊淑芬負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

銀行向台化、福懋、新纖公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。

今年5月東窗事發後，楊文虎、王音之旋即於6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨上月欲出境時遭拘提，法院裁定羈押禁見，當時律師就是黃呈熹。調查局北機站6月21日搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，案情急轉直下。

調查顯示，王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示快點把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，這個關鍵事證，讓檢調前天得以順利發動搜索。

黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，對於檢調懷疑他幫王音之滅證、甚至洗錢，他矢口否認犯行，強調只是律師費高了點，沒涉及洗錢。

潤寅大會計林奕如（圖中）協助董娘王音之美化帳面，收押禁見。記者張宏業／攝影
潤寅大會計林奕如（圖中）協助董娘王音之美化帳面，收押禁見。記者張宏業／攝影
分享
潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／...
潤寅業務經理張立方（圖中）是負責聯繫上市櫃公司的關鍵窗口，收押禁見。記者張宏業／攝影
分享

詐貸洗錢檢察官

相關新聞

花蓮強震倒塌 雲翠建商判5年最重刑

2019-10-09 00:06

發言透露「未審先判」 法官被告誡

2019-10-09 00:23

首例！破壞校園連儂牆 陸客逐出境

2019-10-09 00:17

潤寅詐貸案 律師涉教唆滅證交保百萬

2019-10-08 23:59

新化農會賄選案 議員李偉智改判1年可易科罰金定讞

2019-10-08 23:42

高雄78歲翁市場行凶 水果刀插弟腹部隔2月不治

2019-10-08 22:14

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

不爽叫醒一拳打傷長庚醫師 男子醫療暴力檢方起訴

2019-10-08 21:22

台大連儂牆遭陸客毀損 檢傳喚台大學生會長將偵結

2019-10-08 21:05

酒測猝死警方被質疑恐嚇 基層警批「無奈又委屈」

2019-10-08 20:54

老牙醫盜刷健保卡詐領健保費 繳312萬換緩起訴

2019-10-08 19:58

游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57

吸收逃逸女外勞賣淫 「文哥」邱文聰判刑5年2月

2019-10-08 18:46

潤寅詐貸偵查卷外流？台北地院：檢警已在查

2019-10-08 18:40

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

男子走路闖紅燈不服女警盤查開罵 收紅單還被起訴

2019-10-08 17:25

雙拖漁船海洋生態殺手！海巡署雲林外海取締雙拖漁船

2019-10-08 17:04

光天化日潛入住宅偷東西 警鎖定蒙面賊追緝中

2019-10-08 16:49

影／41歲男子酒測臨檢突然昏倒不治 影片曝光

2019-10-08 16:43

女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34

「我要幫他一起解脫」 女持刀捅死男友改判13年

2019-10-08 16:31

好貴！罵人「俗辣」3次 法官判賠6千

2019-10-08 16:29

遭罵肥醜卻不起訴 高雄市議員鄭孟洳：上訴到底

2019-10-08 16:09

前主廚玩具槍搶銀行 二審維持判7年8月

2019-10-08 14:24

大車不讓視障者最重罰7200 警站路口暖喊話

2019-10-08 13:04

影／貨車後輪脫落成移動凶器 毀路旁8輛機車幸無人傷

2019-10-08 12:54

美女名醫離婚官司仍不斷 她提告和前夫分房產贏了！

2019-10-08 12:45

女韓粉爆「吃海產3個月免錢」 民進黨按鈴告誹謗

2019-10-08 12:45

新化農會理事長賄選 李偉智改判1年可易科罰金

2019-10-08 12:13

Lalamove送貨員代墊客戶現金 收貨查無此人遭騙

2019-10-08 11:58

中壢緝賭靖黃專案 分局長發現可疑偵破色情酒店

2019-10-08 11:55

騎士遇酒醉翁推一把竟倒地亡 涉過失致死獲緩起訴

2019-10-08 11:52

高市交警科技執法中心成立 超速吃罰單多了百倍

2019-10-08 11:29

業餘賽車手王芃迪 招攬投資期貨吸金2千萬遭起訴

2019-10-08 11:23

老翁假裝客人出入店面 快手行竊1分鐘偷包逃逸

2019-10-08 10:59

司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

2019-10-08 10:47

前六福皇宮主廚搶銀行 加重強盜判7年8月

2019-10-08 10:20

前法官黃呈熹捲入潤寅詐貸案 交保100萬元

2019-10-08 08:53
看更多

熱門文章

長榮空姐1年上154天班遭資遣 法官問可轉地勤？

2019-10-08 08:51

獨／連千毅引警大掃黑 槍沒地方藏只好拆解雙Ｂ

2019-10-08 11:51

影／驚悚影片曝光 鶯歌嚴重車禍年邁母子雙亡

2019-10-08 14:32

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

南方澳新橋10天內提計畫 蘇花改團隊接手、造價5.2億

2019-10-08 13:05

待業期先當外送員賺錢殺時間？當心這點賠光積蓄

2019-10-08 13:44

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

世界最長單塔斜張橋安全否 公總：淡江大橋將無線監測

2019-10-08 11:39

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48

在火車撿到悠遊卡拿去消費189元 要花2萬才換得緩起訴

2019-10-08 14:02

高醫休學生埋伏停車場打人 2學生受傷

2019-10-08 13:19

高市交警科技執法中心成立 超速吃罰單多了百倍

2019-10-08 11:29

農保資格大放寬 促農地加速釋出

2019-10-08 14:26

國道三鶯交流道出口嚴重車禍 2人命危

2019-10-08 12:51

與遺體同班機怕怕的？航空業網友解答：反而安心

2019-10-08 12:07

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

高中生上課遭龜殼花蛇吻 送醫注射血清保命

2019-10-08 13:20

高醫大兩學生遭休學生持棒攻擊 校方：已輔導該生多時

2019-10-08 15:27

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

「沒人敢抓我！」 囂張五條通大叔遭南警逮捕

2019-10-08 10:21

險遭玷辱她不在乎賠償 要的是讓他反省

2019-10-08 07:41

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

前法官黃呈熹捲入潤寅詐貸案 交保100萬元

2019-10-08 08:53

女車手半夜提領現款 遇警關懷詢問意外露餡

2019-10-08 08:28

姊弟見爸手機性愛影片 傳給媽事情全曝光

2019-10-08 15:27

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

橋梁檢測超好賺？黃國昌：第一次看到毛利率100%財報

2019-10-08 19:06

韓國瑜帶隊臨檢釣蝦場 現場民眾反應兩極

2019-10-08 10:49

影／為何拆解1500公噸跨港大橋只封港一天 答案曝光

2019-10-08 22:17

少女遭導師性侵 狼師抗辯求償逾時效判免賠

2019-10-08 08:56

新北也淪陷了？黃國昌：新北橋梁檢測也是陳明正審查

2019-10-08 10:33

和人妻到摩鐵嘿咻遭求償 還爆對方「同時有多名男友」

2019-10-08 11:04

驚險！瓦斯管線「母湯」這樣放 專家告訴你要訣

2019-10-08 11:23

女韓粉爆「吃海產3個月免錢」 民進黨按鈴告誹謗

2019-10-08 12:45

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

七旬翁湖心亭畔欲尋短 正妹女警用幸運發票度難關

2019-10-08 11:23

女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34

美女名醫離婚官司仍不斷 她提告和前夫分房產贏了！

2019-10-08 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top