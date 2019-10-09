三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／即時報導



台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之夫涉勾結台化等3家上市公司，利用製作不實發票等手法，向王道等銀行詐貸350億元，調查局過濾ＬＩＮＥ對話發現，曾任法官的律師黃呈熹還居間教唆滅證，偵訊後命黃100萬元交保，另聲押禁見潤寅業務經理張力方7人獲准。

法院裁定收押被告還包括潤寅會計林奕如、財務經理莊淑芬、台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢、星榮物流負責人蕭良政；新纖公司員工李智剛聲押未獲准。

由於潤寅律師團人數約12人，北檢指派黑金組檢察官陳映蓁、林達、林錦鴻、洪敏超4名檢察官出庭論告，檢方出示黃呈熹教唆滅證的證據，說服法官收押7人。

誇張的是，台北地院昨天召開羈押庭前，潤寅律師團有3名律師，竟把8名被告的卷證拿到法院附近的「京典」影印店影印，且卷交給店家後人就離開，等於是讓偵查筆錄攤在陽光下，有違反偵查不公開疑慮。

北檢獲悉後立即指揮警方前往查訪並保全證據，同時調閱監視器掌握這3名律師身分，釐清有無涉及刑責或違反律師倫理。

楊文虎、王音之從2012年至2019年，透過張力方聯繫上市櫃公司，並出面向銀行貸款，林奕如負責作帳、莊淑芬負責製作會計傳票，3人假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票、提貨單據，再將債權轉給銀行貸款。

銀行向台化、福懋、新纖公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸350億元，有14家銀行受害，其中以王道銀行損失慘重。

今年5月東窗事發後，楊文虎、王音之旋即於6月潛逃香港，他們女兒楊宇晨上月欲出境時遭拘提，法院裁定羈押禁見，當時律師就是黃呈熹。調查局北機站6月21日搜索時，查扣林奕如手機鑑識還原，發現裡面有黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，案情急轉直下。

調查顯示，王音之在6月3日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示快點把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，這個關鍵事證，讓檢調前天得以順利發動搜索。