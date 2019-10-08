潤寅詐貸案 律師涉教唆滅證交保百萬

潤寅會計林奕如（圖中），昨天遭檢方聲押。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，查出負責人楊文虎、王音之夫婦製作不實帳目，以借舊還新手法，向王道等銀行詐貸三五○億元，調查局過濾Line對話發現，曾任法官的律師黃呈熹涉嫌教唆串、滅證，前天兵分十八路大規模搜索，約談十一人到案，檢方訊後命黃一百萬元交保，另聲押禁見包括潤寅三巨頭張力方、林奕如、莊淑芬等八人。

離譜的是，台北地院召開羈押庭前，林奕如的孫姓律師閱卷後，卻把影印的偵查卷拿到附近的影印店影印，甚至包含其他被告卷宗，消息傳出讓檢方擔心卷宗筆錄內容外洩，恐造成串、滅證之虞，痛批律師太過草率、荒唐，將追究相關責任。

台北地院指出，辯護人依法取得偵查中資料之影本，除用於為被告辯護外，不得作為他用或洩漏，並應遵照律師法及刑事訴訟法等規定。本件辯護人行為，已由檢察官指揮司法警察到影印店進行調查，以確認辯護人後續有無相關責任。

同案聲押包括上市公司台化副處長姜祖明、福懋前經理謝春發、課長歐兆賢，新纖公司員工李智剛，另有協助王音之製作假提單的星榮物流負責人蕭良政；福懋員工王博民卅萬元交保、謝春發兒子子謝明瑋十萬元交保。

據調查，楊文虎、王音之從二○一二年起至二○一九年五月，透過張力方聯繫上市櫃公司，同時向銀行貸款，林奕如負責作帳、莊淑芬負責製作會計傳票，三人假藉出售紡織用紗名義，製做不實交易發票、提貨單據，再將債權轉向銀行貸款。

銀行向台化、福懋等公司照會時，姜祖明、謝春發明知是虛偽交易，卻誆騙銀行支付應收帳款，讓潤寅詐貸三五○億元，詐貸金額僅次力霸掏空案，共有十四家銀行受害。

今年五月東窗事發後，楊文虎、王音之於六月潛逃香港，他們的女兒楊宇晨上月欲出境時遭拘提，法院裁定羈押禁見，當時她的律師是黃呈熹。北機站六月廿一日第一波搜索時，查扣林奕如的手機鑑識還原，發現內有黃呈熹教唆滅證的對話紀錄，讓案情急轉直下。

潤寅業務經理張立方（圖中）昨天遭檢方聲押。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

調查顯示，王音之在六月三日跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，並要黃交代員工銷毀證據，黃即前往潤寅公司，緊急找來林奕如、張力方等人開會，指示他們把重要文件「連夜送去資源回收場處理掉」，檢調掌握這個關鍵事證，前天得以順利請票搜索。

黃呈熹曾擔任台北地院、高雄地院法官，審理過前立委邱毅率眾到高雄地院抗議案，對於檢調懷疑他幫王音之滅證、甚至洗錢，他矢口否認。